Smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro dostępny w przedsprzedaży

Smarwatche Huawei Watch GT 3 Pro są już dostępne w przedsprzedaży w dwóch wersjach - z tytanową kopertą (46 mm) oraz z kopertą ceramiczną (43 mm). Huawei Watch GT 3 Pro ma duży i wyraźny wyświetlacz, wydajną baterię z funkcją szybkiego ładowania bezprzewodowego oraz nowe funkcje sportowe i zdrowotne oraz umożliwiają swobodne nurkowanie do głębokości 30 metrów.

Huawei Watch GT 3 Pro jest dostępny w dwóch wersjach – z tytanową kopertą (46 mm) oraz z kopertą ceramiczną (43 mm).

Jedną z funkcji serii Huawei Watch GT 3 Pro jest ich wysoka wodoodporność i możliwość zanurzenia zegarka zarówno w wodzie morskiej, jak i słodkiej.

Huawei Watch GT 3 Pro w wersji z tytanową kopertą (46mm) charakteryzuje się wzornictwem klasy premium, które w nowoczesny sposób nawiązuje do poprzednich generacji zegarków Huawei. Jest wyposażony w 1,43-calowy kolorowy wyświetlacz AMOLED. Duża tarcza o rozdzielczości 466x466 jest jeszcze bardziej wyraźna niż w poprzednich wersjach, co umożliwia wygodniejsze korzystanie z urządzenia. Huawei Watch GT 3 Pro w wersji z tytanową kopertą (46mm) ma obrotową koronkę, za pomocą której użytkownik może wygodnie poruszać się po interfejsie urządzenia, a także specjalny przycisk EKG. Solidna, ale jednocześnie zaskakująco lekka obudowa z tytanu zapewnia wytrzymałość, a długotrwałe polerowanie nadaje jej szlachetnego charakteru. Wyświetlacz jest wykonany z wysoce odpornego na zarysowania szkła szafirowego. Spód koperty zegarka stworzony został z delikatnej w dotyku ceramiki, która dzięki innowacyjnej technologii produkcji zapewnia wytrzymałość. Zastosowane materiały w Huawei Watch GT 3 Pro pozwalają na precyzyjne działanie czujników i przyjemność w dotyku, przy zachowaniu trwałości konstrukcji.Ponadto Watch GT3 Pro 46 mm dostępny jest w wersji z czarnym fluorescencyjnym paskiem za 1699 zł oraz z szarym skórzanym paskiem za 1699 zł.Stylowy Huawei Watch GT 3 Pro w wersji z ceramiczną kopertą (43mm) jest wyposażony w 1,32-calowy kolorowy wyświetlacz AMOLED HD o rozdzielczości 466x466, który zapewnia nieskazitelną jakość obrazu. Ceramika z jakiej wykonana została obudowa zegarka jest nie tylko elegancka i zgrabnie dopasowuje się do wielu różnych stylizacji, ale zapewnia także wytrzymałość na korozję i wysoką temperaturę. Podobnie jak w wersji tytanowej, model Huawei Watch GT 3 Pro GT 3 Pro w wersji z ceramiczną kopertą (43mm) jest wyposażony w niezwykle odporne na zarysowania szkło szafirowe, które pokrywa również czujniki ceramicznej powłoki tylnej. Zapewnia to lepsze przenikanie światła, co umożliwia dokładniejsze monitorowanie tętna użytkownika. Podobnie jak w edycji tytanowej, zegarek zawiera przycisk EKG i obrotową koronkę.Watch GT3 Pro 43 mm dostępny jest w wersji ze skórzanym paskiem za 1999 zł i z ceramiczną bransoletą za 2399 zł.Smartwatche Huawei Watch GT 3 Pro posiadają baterie, zapewniające odpowiednio 14-dniowy czas pracy bez konieczności ładowania w wersji z tytanową kopertą (lub 8 dni w przypadku intensywnego użytkowania), a dla edycji z ceramiczną kopertą 7-dniowy czas pracy bez konieczności ładowania (lub 4 dni, gdy jest intensywnie użytkowany).Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologia monitorowania danych TruSeen 5.0+, urządzenie pozwala na dokładny pomiar stanu zdrowia. Zapewnia całodzienne monitorowanie tętna, utlenienia krwi (SpO2), snu, oddychania, cyklu menstruacyjnego, a także analizę poziomu stresu, pomagając użytkownikom w dbaniu o zdrowie.Jedną z nowych funkcji serii Huawei Watch GT 3 Pro jest ich wysoka wodoodporność i możliwość zanurzenia zegarka zarówno w wodzie morskiej, jak i słodkiej. Urządzenia są zgodne z normą EN 13319, która potwierdza możliwość swobodnego nurkowania aż do głębokości 30 metrów, a specjalny tryb sportowy smartwatcha na bieżąco analizuje dane podczas nurkowania.Smartwache Huawei Watch GT 3 Pro są wyposażone w ponad 100 trybów treningowych, umożliwiających monitorowanie tak różnorodnych dyscyplin sportowych, jak bieganie, jazdana nartach lub gra w golfa. Zegarek oferuje również dostęp do inteligentnego planu treningów biegowych, który klasyfikuje biegaczy na podstawie ich sprawności. Spersonalizowane podpowiedzi opierać się będą na wskaźniku zdolności biegowych (RAI) obliczonym w oparciu o tętno i tempo, a także obciążenie treningowe. Najnowszy inteligentny zegarek Huawei posiada także dwuzakresowe, pięciosystemowe pozycjonowanie GNSS, dzięki któremu biegacze będą mogli precyzyjnie rejestrować trasy swoich treningów biegowych.Huawei Watch GT 3 Pro obsługuje połączenia Bluetooth, a dzięki dołączonym aplikacjom kontaktów i rejestru połączeń na zegarku można łatwo zapisywać dane kontaktowe, jak również wykonywać połączenia głosowe. Z pomocą urządzenia użytkownicy mogą wygodnie odrzucać połączenia, odpowiadać na przychodzące wiadomości oraz je wyciszać. Ponadto, najnowszy smartwatch Huawei oferuje dostęp do inteligentnego asystenta głosowego. Tym sposobem można głosowo obsługiwać funkcje smartwatcha, jak np. włączenie treningu czy ustawienie budzika.Smartwach Huawei można dowolnie personalizować dzięki setkom dostępnych tarcz, w tym tarczom dynamicznym. Tarczą zegarka może również stać się dowolnie wybrane zdjęcie z galerii użytkownika. Huawei Watch GT 3 Pro w wersji z kopertą ceramiczną (43mm) oferuje również wyjątkową tarczę,na której motyw kielicha kwiatu zmienia swój kształt w zależności od pory dnia i nocy.Urządzenia można łatwo zsynchronizować z każdym smartfonem, niezależnie od systemu, na którym pracuje. W przypadku urządzeń z systemem Android wystarczy zeskanować kod QR wydrukowany na opakowaniu urządzenia Huawei lub pobrać aplikację ze sklepu Huawei AppGallery. W przypadku urządzeń z systemem iOS należy pobrać aplikację ze sklepu AppStore.Najnowsze smartwatche Huawei będę dostępne od 18 maja do 5 czerwca w specjalnej ofercie przedsprzedażowej w zestawach z innymi urządzeniami Huawei. Cena Huawei Watch GT 3 Pro z tytanową kopertą wynosi 2199 zł, a do zestawu można otrzymać słuchawki FreeBuds 4 za 1 zł. Natomiast za 2.399 PLN w przedsprzedaży można kupić smartwatch w edycji z kopertą ceramiczną, do którego we zestawie dołączono słuchawki FreeBuds Lipstick za 1 zł.