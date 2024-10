Smartwatch dla dzieci Bemi Play2 w Polsce

W Polsce jest już dostępny smartwatch Bemi Play2. Posiada 1,85-calowy ekran 2.5D z zakrzywionymi krawędziami, jest wyposażony w wygodny klawisz-pokrętło ułatwiający płynną obsługę menu oraz magnetyczne złącze ładowania. Polskim dystrybutorem urządzeń marki Bemi jest 4cv Mobile.

Połączenia tylko z zapisanych numerów

Kontrola lokalizacji dziecka

Narzędzia edukacyjne i kontakt z rówieśnikami

Bemi Play2 w odświeżonym designie ma większy wyświetlacz – 1,85-calowy ekran 2.5D z zakrzywionymi krawędziami – który zastąpił 1,69-calowy z pierwszego wariantu modelu Play. Jednocześnie rozmiar smartwatcha został lepiej dopasowany do potrzeb najmłodszych użytkowników – jego koperta jest cieńsza i mniejsza. Jej szerokość to 39,2 mm, grubość – 13,9 mm (zamiast 43,5 i 16 mm). Także waga zegarka została zredukowana o 5 g i w nowym wariancie wynosi 50 g. Wygodę użytkowania podnosi zastosowany w urządzeniu klawisz-pokrętło. Dodatkowo zegarek wyposażony jest w wygodne magnetyczne złącze ładowania.Bemi Play2 wyposażony jest w łączność 4G/LTE. Urządzenie umożliwia dwukierunkowe połączenia telefoniczne i wideo dzięki wbudowanej kamerze oraz mikrofonowi. Smartwatch obsługuje do 15 zapisanych kontaktów oraz umożliwia blokowanie połączeń z nieznanych numerów, co daje pełną kontrolę nad tym, z kim dziecko rozmawia. Dodatkowo urządzenie posiada przycisk SOS, który pozwala szybko wezwać pomoc w sytuacji awaryjnej.Smartwatch posiada pozycjonowanie GPS, LBS oraz Wi-Fi. Opiekun może śledzić lokalizację dziecka w czasie rzeczywistym, a także odtworzyć trasę, którą pokonało, a także, dzięki funkcji „wirtualnego ogrodzenia”, ustawić strefę, w której dziecko może się swobodnie poruszać. Jeśli ją opuści, rodzic otrzyma powiadomienie na swoim telefonie. Bemi Play2 jest kompatybilny z systemami Android i iOS oraz posiada ochronę IP67, gwarantującą odporność na kurz i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.Inteligentny zegarek ma 7 wbudowanych gier edukacyjnych, a także funkcje monitorowania aktywności fizycznej (krokomierz) oraz snu, co pomaga budować w dziecku zdrowe nawyki. Istnieje także możliwość dodawania kolegów i koleżanki do kontaktów bez konieczności wpisywania numeru telefonu za pomocą funkcji „dodaj przyjaciela” – wystarczy zbliżyć zegarki i potrząsać nimi przez kilka sekund.W zestawie ze smartwatchem Bemi Play2 znajduje się magnetyczny kabel ładujący USB-A. Zegarek dostępny jest w kolorze różowym, fioletowym, niebieskim, granatowym oraz szarym w cenie 299 zł.