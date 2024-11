Samsung prezentuje Galaxy Ring

Samsung prezentuje nowe urządzenie z kategorii wearables - Galaxy Ring. To inteligentny pierścień wyposażony w Galaxy AI, z pomocą którego możemy zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie.

Galaxy Ring dostarcza całodobowe wsparcie i monitoring m.in dzięki zaawansowanej, uczącej się sztucznej inteligencji Galaxy AI, która z biegiem czasu zapewnia jeszcze bardziej spersonalizowaną opiekę.

Galaxy Ring wykorzystuje sprawdzoną technologię czujników Samsung zamkniętą w minimalistycznej, dyskretnej formie, aby dostarczać informacji pomocnych w zrozumieniu swojego organizmu. Zaprojektowany do całodobowego monitorowania stanu zdrowia, Galaxy Ring jest lekki, a jego wytrzymała obudowa jest wodoszczelna zgodnie ze stopniem ochrony IP68. Dzięki temu użytkownik ma zapewniony komfort podczas długotrwałego noszenia w każdych warunkach, również podczas snu, czy mycia rąk.Pierścień Galaxy Ring może towarzyszyć nam niemal przez cały czas, dzięki żywotności baterii sięgającej nawet 7 dni oraz specjalnemu etui do szybkiego ładowania, wyposażonemu w estetyczny wskaźnik LED informujący o poziomie energii.Galaxy Ring dostępny jest w dziewięciu rozmiarach i trzech wersjach kolorystycznych – czarnej, złotej i srebrnej. Specjalny komplet pierścieni przymiarowych pozwala dostosować i wybrać pasujący rozmiar przed zamówieniem właściwego urządzenia.Galaxy Ring dostarcza całodobowe wsparcie i monitoring m.in dzięki zaawansowanej, uczącej się sztucznej inteligencji Galaxy AI, która z biegiem czasu zapewnia jeszcze bardziej spersonalizowaną opiekę. Pierścień współpracuje kompleksowo z aplikacją Samsung Health, co oznacza, że zyskujemy bezproblemowy dostęp do danych w ramach jednej spójnej platformy, bez subskrypcji. Począwszy od snu, będącego podstawą dobrego samopoczucia, Galaxy Ring oferuje zaawansowaną analizę algorytmem AI, która pomaga monitorować sen i kształtować zdrowsze nawyki. Wnikliwa analiza jakości snu (Wynik snu) obejmuje zjawisko chrapania, poruszanie się, trudności z zasypianiem, tętno i częstotliwość oddechu. Funkcja śledzenia cyklu menstruacyjnego (Śledzenie cyklu) mierzy temperaturę ciała nocą.Galaxy AI opracowuje szczegółowy raport o stanie zdrowia i jakości naszego snu, zawierający przydatne wskaźniki i porady jak zadbać o bardziej efektywny wypoczynek (Trening snu). Nowa funkcja oceny potencjału energetycznego (Wynik energii) wyjaśnia, jak stan zdrowia wpływa na nasze funkcjonowanie na co dzień i sugeruje jak zadbać o siebie lepiej. Ocena stanu psychofizycznego oparta jest na czterech kluczowych czynnikach: aktywność, jakość snu, tętno podczas snu i zmienność tego tętna. Uzupełnieniem mogą być spersonalizowane wskazówki w formie wiadomości (Wellness Tips) wspierające poprawę dobrostanu we wszystkich aspektach, uwzględniające również styl życia i zainteresowania.Galaxy Ring umożliwia też bardziej kompleksowe codzienne monitorowanie samopoczucia, dzięki czemu można być na bieżąco z informacjami o stanie zdrowia. Do dyspozycji mamy powiadomienie o zbyt wysokim lub zbyt niskim pulsie (Alert Pulsu) za pośrednictwem aplikacji Samsung Health. Galaxy Ring pomaga utrzymać aktywny tryb życia i motywację dzięki automatycznemu śledzeniu chodu i biegania z funkcjami Automatycznego wykrywania treningu i powiadamiania o niewystarczającej aktywności (Brak aktywności). Ponadto, Galaxy Ring posłuży nam również do zdalnego sterowania smartfonem Galaxy – przy użyciu specjalnego gestu z pierścieniem na ręku łatwo zrobić zdjęcie smartfonem Galaxy lub wyłączyć w nim budzik, a z drugiej strony odszukać Galaxy Ring za pomocą sparowanego smartfonu Galaxy (funkcja Znajdź mój pierścień aplikacji Samsung Find).