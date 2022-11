Domowy monitoring. Co musimy wiedzieć przed zakupem kamery bezpieczeństwa?

Połączone z domową siecią Wi-Fi kamery bezpieczeństwa pozwalają właścicielom oglądać na żywo co dzieje się w ich domu lub na posesji, nagrywać wideo i otrzymywać alerty, gdy dzieje się coś niepożądanego. Jednak te same funkcje mogą również narazić nas na ryzyko, jeśli zabezpieczenia kamery zostaną naruszone, a materiał filmowy wpadnie w niepowołane ręce. Ekspert cyberbezpieczeństwa ESET radzi, na co warto zwrócić uwagę przed zakupem monitoringu.

Przeczytaj także: Veracomp dystrybutorem Sony

Czy rzeczywiście potrzebuję kamery bezpieczeństwa?

Czy jestem świadomy zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i prywatnością?

Jednym z potencjalnych sposobów, w jaki można uzyskać dostęp do niezaszyfrowanej transmisji wideo z kamery, jest włamanie do domowej sieci bezprzewodowej, na przykład poprzez odgadnięcie lub złamanie hasła Wi-Fi. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jednak atak, w którym hakerzy odgadują lub łamią hasło do konta powiązanego z kamerą lub wykorzystują lukę w oprogramowaniu urządzenia – tłumaczy Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET. – Chociaż tego typu scenariusz jest mało prawdopodobny, to zawsze warto eliminować ewentualne słabe punkty w ochronie naszego domu – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Co musimy wiedzieć przed zakupem kamery bezpieczeństwa? Decydując się na system monitoringu, należy wybrać renomowanego dostawcę, mogącego pochwalić się historią produkcji odpowiednio zabezpieczonych urządzeń i dostarczania aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Czy sprawdziłem od jakiego producenta pochodzi urządzenie?

Czy wiem, jak zabezpieczyć kamerę?

Ponadto urządzenia powinny być regularnie aktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania. Decydując się na system monitoringu, należy wybrać renomowanego dostawcę, mogącego pochwalić się historią produkcji odpowiednio zabezpieczonych urządzeń i dostarczania aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Wyłączenie zdalnego przeglądania materiału wideo może zapewnić dodatkowy spokój ducha, minimalizując ryzyko uzyskania do niego dostępu przez osoby z zewnątrz – radzi ekspert z ESET.

Czy wiem, jak skonfigurować odpowiednio ustawienia inteligentnego domu?

Czy wiem, jak sprawdzić, czy kamera nie została zhakowana?

Sygnałami mogącymi świadczyć o problemie będą też zwiększone użycie danych lub słaba wydajność. Jeśli dostęp do urządzenia uzyskał nieautoryzowany użytkownik, kamera może działać wolniej z powodu ograniczonej pamięci i mocy procesora. Nie jest to jednak niezawodny test i należy pamiętać, że słabe połączenie internetowe również może dawać podobne symptomy – dodaje Kamil Sadkowski.

Przeczytaj także: Kamera do wideokonferencji Alio PTZ10xFHD

W pierwszej kolejności należy zapytać czy kamera bezpieczeństwa w naszym domu jest naprawdę niezbędna czy może za tą potrzebą kryje się np. chęć zaimponowania sąsiadom lub znajomym. W końcu posiadanie monitoringu kojarzy się z pewnym statusem społecznym – do niedawna tylko ludzie majętni mogli pozwolić sobie na tego rodzaju urządzenia. Kolejnym etapem procesu decyzyjnego może być ustalenie, jaki rodzaj konfiguracji chcemy uzyskać: czy potrzebujemy pełnego systemu CCTV - wymagającego profesjonalnej instalacji, czy też tańszej kamery, którą można szybko uruchomić i sterować za pomocą aplikacji w smartfonie.Chociaż kamery bezpieczeństwa mają na celu ochronę gospodarstwa domowego, zaopatrzenie się w nie może w rzeczywistości narazić nas na większe ryzyko. W najgorszym przypadku cyberprzestępcy mogą pokusić się o uzyskanie dostępu do kanałów na żywo, aby szpiegować członków rodziny lub sprawdzać, czy nieruchomość jest pusta. Przestępcy mogą dzięki tym informacjom stworzyć skuteczny plan włamania do domu i wdrożyć go w najbardziej dogodnym dla nich momencie.Przy tak wielu modelach na rynku zawsze opłaca się zbadać ofertę i reputację dostawców. Jeśli poważnie podchodzisz do kwestii bezpieczeństwa, potrzebujesz marki z dużym doświadczeniem w tworzeniu niezawodnych produktów z dobrymi ocenami konsumentów pod względem bezpieczeństwa i prywatności. Istotne są takie aspekty, jak szybkie udostępnianie poprawek, silne szyfrowanie, wieloskładnikowe uwierzytelnianie i szczegółowa polityka prywatności.Gdy zdasz sobie sprawę z głównych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i prywatnością, warto zapoznać się z tym, co jest potrzebne, aby zapewnić bezpieczne działanie tych urządzeń. Jak radzi ekspert, hasła domyślne należy zawsze zmieniać na mocne i niepowtarzalne. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, należy używać uwierzytelniania wieloskładnikowego, gdy tylko jest to możliwe.Nie chodzi tylko o ustawienia w samym urządzeniu. Pamiętaj, że Twój domowy router jest bramą do inteligentnego domu i może być źródłem zagrożenia, jeśli nie zostanie odpowiednio skonfigurowany. Funkcje UPnP i przekierowania portów, które umożliwiają urządzeniom znajdowanie innych w tej samej sieci, mogą zostać przejęte przez atakujących w celu uzyskania dostępu do inteligentnych kamer. Dlatego powinny być one wyłączone na routerze, chociaż może to uniemożliwić działanie niektórych aplikacji i urządzeń.Wykrycie przejęcia kamery bezpieczeństwa może być trudne. Dwie rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, to jej nieprawidłowe ruchy lub dziwne dźwięki dochodzące z jej głośnika. Również brak możliwości logowania, spowodowany zmianą hasła, może wskazywać na zhakowanie Twojej kamery.