Monitory Quad HD od AGON by AOC

AGON by AOC wprowadza do sprzedaży dwa 27-calowe monitory Quad HD o odświeżaniu 240 Hz. W AG275QZN/EU zastosowano panel Fast VA. Z kolei AG275QZ/EU został oparty na matrycy Fast IPS wzbogaconej technologią Quantum Dot oraz z możliwością zwiększenia odświeżania do 270 Hz.

Płynny obraz niezależnie od typu panelu

AG275QZ/EU - przód AG275QZ/EU został oparty na matrycy Fast IPS wzbogaconej technologią Quantum Dot oraz z możliwością zwiększenia odświeżania do 270 Hz.

Tryb konsolowy

Cena i dostępność

Matryce typu Fast IPS oraz Fast VA zastosowane w nowych monitorach AGON by AOC pozwalają czerpać przyjemność z dynamicznej rozgrywki oraz ładnego obrazu. Ostrość ruchomych obrazów można dodatkowo zwiększyć dzięki funkcji podświetlenia stroboskopowego Motion Blur Reduction.Wyświetlacze wspierają technologię synchronizacji wyświetlania Adaptive-Sync, która zapobiega efektowi rozrywania obrazu. AG275QZN/EU w zakresie odświeżania od 48 do 240 Hz, a AG275QZ/EU od 48 do 270 Hz.AG275QZ/EU poza gamingiem sprawdzi się też przy tworzeniu treści. Jego 10-bitowa matryca z technologią kropek kwantowych jest w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów. Pokrycie palety sRGB jest stuprocentowe, dla gamutu AdobeRGB wynosi 99,9%, a wypełnienie przestrzeni barwowej DCI-P3 to 97,5%.Z kolei AG275QZN/EU z kontrastem na poziomie 3000:1 powinien zadowolić użytkowników, którzy wolą skupić się na konsumpcji treści. Głębokie czernie panelu VA uprzyjemnią oglądanie filmów i seriali.Obie nowości otrzymały certyfikat VESA Display HDR 400. Użytkownicy mogą przesyłać do nich sygnał obrazu przy pomocy dwóch portów HDMI oraz dwóch złącz DisplayPort.W AG275QZ/EU oraz AG275QZN/EU istnieje możliwość aktywacji trybu dla konsol nie obsługujących natywnie sygnału Quad HD. Zazwyczaj podłączenie takiego urządzenia oznacza wysłanie do monitora obrazu o rozdzielczości 1920 x 1080 px. Następnie jest on przeskalowywany do 2560 x 1440 px. Dzięki funkcji Console Mode konsola może podawać monitorowi sygnał o rozdzielczości 3840 x 2160 px, który jest przeskalowywany do 2560 x 1440 px. Takie rozwiązanie skutkuje wyraźnie lepszą ostrością i jakością obrazu.AOC AGON AG275QZ/EU oraz AG275QZN/EU wejdą do sprzedaży w tym miesiącu w sugerowanych cenach detalicznych 3 569 PLN oraz 2 549 PLN.Wypełnienie opakowań nowych monitorów AOC zostało wykonane z kartonu i w pełni nadaje się do recyclingu.Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.