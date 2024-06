AOC rozszerza ofertę monitorów biurowych o dwa modele o oznaczeniach U27B3A oraz U27B3AF. Są to 27-calowe wyświetlacze o rozdzielczości 4K. Wyposażono je w matryce IPS o odświeżaniu 60 Hz i możliwość wyświetlania 1,07 miliarda kolorów.

Przeczytaj także: Monitory AOC Q32E2N, U32E2N i Q34E2A

Ostry i szczegółowy obraz

sRGB: 125%;

DCI-P3: 99,6%;

ADOBE RGB: 107,2%.

Komfort pracy dzięki regulacji pozycji panelu

Cena i dostępność

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Monitory AOC U27B3A oraz U27B3AF - specyfikacja Monitory wyposażono w matryce IPS o odświeżaniu 60 Hz i możliwość wyświetlania 1,07 miliarda kolorów. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Przeczytaj także: Monitory AOC 24G4XE oraz 27G4XE dla graczy

AOC U27B3A oraz U27B3AF wyposażone są w matryce o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 3840 x 2160 px. Oznacza to, że zagęszczenie pikseli w tych monitorach wynosi 163 PPI. Duża ostrość i szczegółowość obrazu zapewnia wysoki komfort użytkowania. Sprawdzi się to w zadaniach wymagających precyzji, jak np. praca z grafiką. Zwiększy to również komfort pracy z tekstem, niwelując efekt „poszarpania” czcionek.Monitory zostały wyposażone w matryce wyświetlające 1,07 mld kolorów (8 bit + FRC), które cechują się również dobrym pokryciem przestrzeni barwowych:Oznacza to, że U27B3A oraz U27B3AF mogą zainteresować osoby zaczynające przygodę z fotografią czy edycją materiałów wideo, które nie dysponują wystarczającym budżetem, by zainwestować w droższe rozwiązania dla profesjonalistów.Model U27B3AF został wyposażony w stabilną podstawę umożliwiającą regulację wysokości w zakresie 110 mm. Dzięki temu użytkownik może niemal dowolnie ustawić pozycję panelu i tym samym dostosować ją do swoich potrzeb. Stopa w U27B3A nie daje możliwość regulacji wysokości, jednak ona również cechuje się wysokim poziomem stabilności.Rozwiązanie to skierowane jest do osób chcących maksymalnie ograniczyć koszty oraz tych, którzy korzystają na co dzień z uchwytów biurkowych. Montaż na opcjonalnym ramieniu w przypadku obydwu modeli odbywa się za pomocą mocowania VESA 100 x 100.Nowe monitory AOC wejdą do sprzedaży w czerwcu. U27B3A w sugerowanej cenie detalicznej 1 071 PLN, a U27B3AF w cenie 1 114 PLN.Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.