Huawei CBG Polska wprowadził do oferty nowy tablet - HUAWEI MatePad SE 11”. Tablet ma metalową obudowę, 11-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920 × 1200, wsparty przez cztery głośniki HUAWEI Histen 9.0, a także akumulator o pojemności 7700 mAh. HUAWEI MatePad SE 11” dostępny jest w wersji z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Dostępność, ceny i promocja premierowa

HUAWEI MatePad SE 11” waży 475 g i mierzy 6,9 mm grubości. Mocna i wytrzymała konstrukcja sprawia, że urządzenie jest bardziej odporne na odkształcenia i ewentualne pęknięcia ekranu. HUAWEI MatePad SE 11” dostępny jest w kolorze szarym z delikatnym piaskowym wykończeniem.Pomimo tak kompaktowych wymiarów i niewielkiej wagi, tablet został wyposażony w duży ekran o przekątnej 11 cali. Oferuje obraz w rozdzielczości 1920 × 1200 i gamę soczystych, barwnych kolorów. Współczynnik ekranu do obudowy wynosi 85%, a proporcje 16:1. Zagęszczenie pikseli 207 ppi sprawia, że zdjęcia oraz filmy wyświetlane na tablecie cechują się dobrą ostrością.Ekran w HUAWEI MatePad SE 11” precyzyjnie dostosowuje jasność i kontrast do otoczenia. Redukuje również szkodliwą dla oczu emisję niebieskiego światła oraz migotanie obrazu, co potwierdzają certyfikaty TÜV Rheinland. Tablet może służyć także jako czytnik książek – tryb eBook optymalizuje wyświetlane kolory, aby czytanie było jak najbardziej komfortowe.HUAWEI MatePad SE 11” pozwala całą rodziną przenieść się w filmowy świat, dzięki technologii HUAWEI Histen 9.0 z aż czterema głośnikami umieszczonymi symetrycznie po przeciwnych stronach tabletu. Zapewniają one czysty i zrównoważony dźwięk o natężeniu do 80 dB. Uzyskany w ten sposób wysokiej jakości dźwięk stereo poprawia słyszalność dialogów, wyodrębnia ludzkie głosy i tłumi hałas w tle, w zależności od wyboru trybu. Efekty dźwiękowe HUAWEI Histen 9.0 zapewnią dostosowanie do każdego scenariusza użytkowania, niezależnie czy korzystający zechcą oglądać film, czy grać.HUAWEI MatePad SE 11” został wyposażony w baterię 7700 mAh, zapewniającą energię, która pozwala cieszyć się rodzinną rozrywką przez długi czas. Przykładowo można oglądać filmy w jakości 1080p aż do 10 h z dala od gniazdka. A jeśli taka konieczność nastąpi, baterię naładować można przy pomocy ładowarki o mocy 22,5 W, którą otrzymuje się w zestawie wraz z tabletem.W HUAWEI MatePad SE 11” można stworzyć konto dla dzieci i ustawić m.in. rodzaj dostępnych treści i aplikacji oraz maksymalny czas użytkowania. Dodatkiem są opcje takie jak: tablica do rysowania, nagrywanie i robienie zdjęć. W kąciku dziecięcym dostępne są także funkcje ochrony wzroku, czyli filtr światła niebieskiego oraz tryb książki, który umożliwia komfortowe czytanie, a także specjalne alerty, które pomogą dziecku w utrzymaniu prawidłowej postury. BabyBus zabiera na wyprawę do świata gier, opowiadań i zajęć przedszkolnych. W ten sposób dzieci mogą używać urządzenia w przyjemny i bezpieczny sposób. A jeśli z tabletu ma skorzystać senior w prosty sposób można m.in. dostosować wielkość tekstu czy szybkość reakcji ekranu na dotyk.Płynna, bezprzewodowa współpraca z innymi urządzeniami Huawei to kolejna zaleta tego urządzenia. Można obsługiwać swój telefon komórkowy na tablecie, jednocześnie korzystając z jego większego ekranu i mocniejszych głośników czy rysika. Dodatkowo istnieje możliwość przesyłania plików lub kopiowania zawartości z telefonu, a następnie wklejania ich na HUAWEI MatePad SE 11”. Kolejnym ułatwieniem jest funkcja dublowania aplikacji – na tablecie można otworzyć dwa okna tej samej aplikacji oddzielnie, więc użytkownik jest w stanie np. porównywać różne produkty i oferty na bieżąco.HUAWEI MatePad SE 11” ma 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Zastosowana konfiguracja oraz zoptymalizowany system HarmonyOS 2.0 sprawiają, że tablet działa naprawdę płynnie. Dwa aparaty – tylny 8 MP oraz przedni 5 MP, pozwalają na szybkie zeskanowanie niezbędnych dokumentów czy przeprowadzenie wideorozmowy. Tablet oferuje rozszerzoną funkcjonalność, dzięki najlepszym aplikacjom dostępnym w sklepie AppGallery – od tych popularnych na całym świecie, po te niezbędne lokalnie. AppGallery, używana codziennie przez ponad 580 milionów konsumentów, oferuje szeroki wybór aplikacji, z takich kategorii jak: styl życia, podróże, nawigacja i transport, finanse, zakupy czy rozrywka. Wystarczy wpisać nazwę ulubionej aplikacji w wyszukiwarce sklepu, aby ją zainstalować i móc swobodnie z niej korzystać. Posiadacze tabletów HUAWEI mają też dostęp do szeregu innowacyjnych aplikacji i usług HMS, w tym między innymi z Chmury mobilnej HUAWEI, Przeglądarki HUAWEI czy wirtualnej asystentki Celia.Sugerowana cena detaliczna HUAWEI MatePad SE 11” (6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej) wynosi 899 zł. W zestawie z tabletem dodawany jest rysik HUAWEI M-Pen lite.Tablet można kupić w sieciach handlowych Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik oraz w punktach sprzedaży sieci Plus i Orange. Urządzenie jest także dostępne w oficjalnym sklepie huawei.pl oraz w Strefie Marki na Allegro.Od 17 czerwca do 14 lipca 2024 r. HUAWEI MatePad SE 11” dostępny będzie w ofercie premierowej, w ramach której rekomendowana cena zostanie obniżona o 100 zł.Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.