Firma MMD zaprezentowała nowy monitor Philips 27B1U7903, przeznaczony m.in. do profesjonalnych zadań graficznych. Monitor ma matrycę IPS z podświetleniem MiniLED oraz port Thunderbolt 4. Posiada certyfikat DisplayHDR 1400.

Złącze Thundebolt 4 – pozwalające m.in. na szeregowe przesyłanie sygnału obrazu (tzw. daisychain);

Podświetlenie MiniLED – 2304 strefy lokalnego przyciemniania;

Certyfikat VESA DisplayHDR 1400;

Rozdzielczość 4K (3840 x 2160 px);

Bezramkowy design oraz wbudowany uchwyt, pozwalający na prostą aranżację okablowania.

Wyposażony w najnowsze rozwiązania sprzyjające produktywności Philips 27B1U7903 to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów. Monitor ten, oprócz wyświetlania obrazu w najwyższej jakości, umożliwia proste podłączenie urządzeń za pomocą szybkiego złącza Thunderbolt 4 – komentuje Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead oraz Senior Brand Manager EU w MMD Monitors & Display.

MiniLED, Quantum Dot i 2304 strefy przyciemniania

sRGB – 154%

DCI-P3 – 97,2%

Adobe RGB – 99,2%

REC 2020 – 80,4%

Thunderbolt 4 i daisychain

Ergonomia i energooszczędność

Dostępność i cena

Skrócona specyfikacja monitora Philips 27B1U7903:27B1U7903 wyposażony został w 27-calową matrycę IPS o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px) i odświeżaniu 60 Hz, mogącą wyświetlać 1,07 miliarda kolorów. Podświetlenie w tym modelu zostało wykonane w technologii MiniLED, co pozwoliło na uzyskanie 2304 stref lokalnego przyciemniania. Monitor otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 1400.Dzięki zastosowaniu technologii kropki kwantowej (Quantum Dot) wyświetlane kolory są żywe i realistycznie reprodukowane. Rozwiązanie to opiera się o wykorzystanie półprzewodnikowych nanokryształów, precyzyjnie emitujących światło w danym kolorze.Monitor cechuje się dobrym odwzorowaniem kolorów. Pokrycie palet barwowych w tym modelu wynosi:Zastosowane w monitorze złącze Thunderbolt 4 pozwala na błyskawiczne przesyłanie danych, w tym sygnału obrazu. Dodatkową funkcją jest możliwość ładowania podłączonych do monitora urządzeń z mocą 90 W.W 27B1U7903 zastosowano również drugie, wyjściowe złącze Thunderbolt 4. Umożliwia ono szeregowe podłączenie kolejnego wyświetlacza. Rozwiązanie to nosi nazwę daisychain i pozwala na rozbudowanie stanowiska nawet do 4 niezależnie pracujących monitorów.W obudowie monitora umieszczony został czujnik PowerSensor. Wykrywa on obecność człowieka przed ekranem, ograniczając moc podświetlenia gdy użytkownik oddali się od urządzenia. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć nawet do 80% zużycie energii, jednocześnie wydłużając żywotność monitora.Wielofunkcyjna podstawa SmartErgoBase umożliwia organizację okablowania, pochylenie ekranu do przodu i do tyłu, regulację wysokości do 130 mm, obrót w poziomie oraz ustawienie panelu w pozycji portretowej (pivot).Monitor jest już dostępny w sklepach w sugerowanej cenie 6 105 zł.