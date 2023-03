Firma MMD wprowadza na rynek nowy przenośny monitor Philips 16B1P3302D, z 15,6 calową matryc IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px, z odświeżaniem 75 Hz, z dwoma złączami USB-C.

dwa wielofunkcyjne złącza USB-C;

15,6-calowa matryca IPS;

rozdzielczość 1920 x 1080 px;

odświeżanie ekranu z częstotliwością 75 Hz;

pobór mocy 6,2 W.

15,6-calowy wyświetlacz

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przenośny monitor Philips 16B1P3302D Dodatkową funkcjonalnością 16B1P3302D jest wielozadaniowa podstawka, która pozwala na dostosowanie pozycji monitora w pionie (od 0 do 90 stopni) oraz na ustawienie go w pozycji portretowej (tzw. pivot). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Dwa wielofunkcyjne złącza USB-C

Dostępność i cena

Skrócona specyfikacja Philipsa 16B1P3302D:16B1P3302D został wyposażony w 15,6-calową matrycę typu IPS, zapewniającą szerokie kąty widzenia (170/170º). Monitor wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) z częstotliwością odświeżania na poziomie 75 Hz. Zagęszczenie pikseli w tym modelu wynosi 141 PPI, co pozwala na komfortową wielogodzinną pracę, minimalizując efekt „poszarpanych czcionek”.Maksymalna jasność tego ekranu wynosi 250 cd/m². Dodatkowo został on pokryty warstwą zapobiegającą odbijaniu się światła. Ma to na celu ułatwienie korzystania z niego w nasłonecznionych miejscach.Zastosowane w 16B1P3302D złącza USB typu C pozwalają m.in. na transfer sygnału obrazu, za pomocą protokołu DisplayPort Alt Mode. Dzięki temu z monitora można również korzystać, podłączając do niego np. smartfona wspierającego ten standard.Złącza USB-C umożliwiają również przesyłanie danych, np. z podłączonych urządzeń peryferyjnych oraz dostarczanie zasilania do 90 W w trybie pass through. Oznacza to, że podpięte urządzenie źródłowe może być ładowane, nawet jeśli gniazdo ładowania jest zajęte przez kabel monitora. Sytuacja taka może mieć miejsce zwłaszcza, gdy podłączymy monitor do telefonu, tabletu lub laptopa z ograniczoną liczbą złączy.Dodatkową funkcjonalnością 16B1P3302D jest wielozadaniowa podstawka, która pozwala na dostosowanie pozycji monitora w pionie (od 0 do 90 stopni) oraz na ustawienie go w pozycji portretowej (tzw. pivot). Z tyłu znajdują się na niej przyciski funkcyjne, a z boku wspomniane wyżej porty USB-C, złącze słuchawkowe oraz przełącznik zasilania.Monitor jest już dostępny w sklepach w sugerowanej cenie 1 314 zł.