Monitor Philips 49B2U5900CH o przekątnej 49 cali

Do sprzedaży trafiła właśnie kolejna odsłona biurowego monitora Philips. Model 49B2U5900CH to nowy wyświetlacz z przeznaczonej dla biznesu linii produktów serii 5000. Urządzenie wyposażono w 49-calową matrycę o proporcjach 32:9. Tak duża przestrzeń robocza może być interesującą alternatywą dla stanowisk dwumonitorowych.

Skrócona specyfikacja monitora Philips 49B2U5900CH:

matryca VA 49 cali;

rozdzielczość Dual Quad HD (5120 x 1440 px);

odświeżanie ekranu 75 Hz;

proporcje ekranu 32:9;

zakrzywienie ekranu na poziomie 1800R;

Busylight – sygnalizator zajętości w warunkach biurowych;

matryca wyświetlająca 1,07 miliarda kolorów (8-bit + FRC);

wielofunkcyjne złącze USB-C.

Wyświetlacz o proporcjach 32:9 i rozdzielczość Dual Quad HD

Kamerka z Windows Hello i funkcją Busylight

Duża liczba złączy, w tym wielofunkcyjny port USB-C

Dostępność i cena

49B2U5900CH został wyposażony w matrycę typu VA wyświetlającą obraz w rozdzielczości 5120 x 1440 px (Dual Quad HD). 48,8-calowy ekran o proporcjach 32:9 rozmiarem odpowiada dwóm 27-calowym wyświetlaczom połączonym razem.Ekran monitora cechuje się kontrastem statycznym na poziomie 3000:1 i maksymalną jasnością 450 cd/m2. Zagęszczenie pikseli w tym modelu wynosi 109 PPI. Urządzenie jest zgodne z certyfikatem VESA DisplayHDR 400 i wyświetla 1,07 miliarda kolorów (8 bit + FRC).U góry monitora zamontowano kamerę o rozdzielczości 5 MP, która wspiera Windows Hello . Funkcja ta pozwala na bezpieczne i szybkie logowanie do systemu w oparciu o skan twarzy użytkownika. Oznacza to, że ze sprzętu może łatwo korzystać wielu użytkowników – komputer rozpozna, kto chce uzyskać dostęp do systemu i zaloguje daną osobę na odpowiednie konto.Nowością jest umieszczony w obudowie kamery sygnalizator, który zmienia barwę w zależności od statusu użytkownika w komunikatorach typu Microsoft Teams. Rozwiązanie to nosi nazwę Busylight i pozwala m.in. na poinformowanie osób w biurze, że na danym stanowisku prowadzona jest właśnie rozmowa. Dzięki tej funkcji światło w obudowie kamery zaświeci się na czerwono, gdy użytkownik ustawi swój status na np. „nie przeszkadzać”.W kwestii złączy obrazu użytkownicy mają do dyspozycji dwa porty HDMI 2.0 i jeden DisplayPort 1.4. Dodatkowo, monitor został wyposażony w dwuportowy koncentrator USB typu A oraz złącze RJ-45 pozwalające podłączyć go do internetu.Do wykorzystania pełnej funkcjonalności monitora wystarczy jeden kabel podłączony do wielofunkcyjnego portu USB-C. Pozwala on na jednoczesne przesyłanie sygnału obrazu, korzystanie ze sprzętów podpiętych do huba, połączenie internetowe oraz ładowanie urządzenia źródłowego z mocą do 100 W. Dodatkowo 49B2U5900CH wyposażono w przełącznik KVM, dzięki któremu podłączone do koncentratora klawiatura i myszka mogą obsługiwać naprzemiennie dwa komputery po podpięciu do nich monitora.Philips 49B2U5900CH będzie dostępny w sklepach od połowy listopada. Sugerowana cena tego modelu wynosi 5 324 zł.