Monitor Philips 243B1JH z dokowaniem USB-C i kamerką Windows Hello

Firma MMD zaprezentowała nowy model monitora - Philips 243B1JH. Urządzenie ma 24-calowy panel IPS, dok USB-C i kamerę ze wsparciem Windows Hello.

Dostępność i cena

Monitor Philips 243B1JH ma matrycę o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) i częstotliwości odświeżania 75 Hz. Cechuje się szerokimi kątami widzenia (178/178) oraz dobrym odwzorowaniem kolorów. Panel zapewnia pokrycie palety sRGB na poziomie 105%. Technologia SmartContrast automatycznie dopasuje jasność podświetlenia i poziom kontrastu w zależności od typu wyświetlanych treści.Monitor został wyposażony w porty USB-C oraz USB-A, które pozwolą na połączenie się z każdym komputerem. Za pomocą jednego przewodu prześlemy dane z wbudowanego koncentratora USB i gniazda Ethernet, dźwięk, obraz oraz − w przypadku połączenia USB-C ÷ zasilanie Power Delivery do 100W. Wykorzystana w monitorze technologia DisplayLink pozwala przesyłać obraz również za pomocą portu USB-A.Chowana w urządzeniu kamera Windows Hello zadba o prywatność i pozwoli logować się do systemu Windows za pomocą rozpoznawania twarzy. Dźwięk zapewnią dwa wbudowane głośniki.Philips 243B1JH ma smukłe ramki, dzięki którym wygodniej pracować z konfiguracjami wielomonitorowymi i minimalistyczny wygląd. Uchwyt na kable na stopce monitora pomoże zachować porządek i estetyczny wygląd stanowiska. Regulowane pochylenie i wysokość ekranu umożliwią natomiast na zajęcie ergonomicznej pozycji przy biurku.Technologia PowerSensor wykrywa obecność użytkownika przed ekranem. Gdy odejdziemy od monitora automatycznie obniża się jasność podświetlenia, by zredukować ilość zużywanej energii. Funkcja LightSensor dopasowuje natomiast jasność ekranu do warunków świetlnych panujących w pomieszczeniu. Ponadto, jak każde urządzenie z serii monitorów Philips B, ma certyfikaty: EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge i EoHS.Monitor 243B1JH pojawi się w sklepach w lutym w sugerowanej cenie 1881 zł.