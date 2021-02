Firma MMD prezentuje nowy 24-calowy, energooszczędny monitor Philips 242B1G. Monitor ma panel IPS i częstotliwość odświeżania 75 Hz.

Philips 242B1G ma matrycę o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), która cechuje się szerokimi kątami widzenia (178/178) oraz dobrym odwzorowaniem kolorów. Panel zapewnia pokrycie palety sRGB na poziomie 102%. Dodatkowo technologia SmartContrast automatycznie dopasuje jasność podświetlenia i poziom kontrastu w zależności od typu wyświetlanych treści.Podświetlenie panelu dzięki nowej technologii LED zużywa mniej energii, nie pogarszając jednocześnie nasycenia kolorów i jasności. Technologia PowerSensor wykrywa obecność użytkownika przed ekranem. Gdy odejdziemy od monitora automatycznie obniża się jasność podświetlenia, by zredukować ilość zużywanej energii. Funkcja LightSensor dopasowuje natomiast jasność ekranu do warunków świetlnych panujących w pomieszczeniu. Przełącznik Zero Power Switch zredukuje zużycie energii do zera, gdy nie korzystamy z urządzenia. Monitor otrzymał certyfikaty: EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge i EoHS. Opakowanie zostało wykonane w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu, a monitor wyprodukowano bez użycia rtęci, czy halogenu. Obudowa w 85% jest wykonana z plastików poddanych recyklingowi.Monitor Philips 242B1G ma smukłe ramki, które pozwolą pracować wygodniej z konfiguracjami wielomonitorowymi. Przepust na kable na stopce monitora pomoże natomiast zachować porządek i estetyczny wygląd stanowiska. Regulowane pochylenie i wysokość ekranu umożliwią zajęcie ergonomicznej pozycji przy biurku.Monitor 242B1G pojawi się w sklepach w lutym w sugerowanej cenie 941 zł.