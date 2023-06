MMD wprowadza do sprzedaży nowy monitor Philips 40B1U6903CH. Wyposażono go w 39,7-calową matrycę IPS o rozdzielczości 5120 x 2160 px. Dzięki wielofunkcyjnemu złączu Thunderbolt 4 oraz wbudowanemu przełącznikowi KVM monitor może służyć jako np. stacja dokująca.

Przeczytaj także: Monitor Philips 45B1U6900CH z kamerką z Windows Hello

39,7-calowa matryca IPS;

rozdzielczość 5120 x 2160 px;

proporcje ekranu 21:9;

wielofunkcyjne złącze Thunderbolt 4.

Matryca Ultra Wide UHD

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Philips 40B1U6903CH - tył Ergonomiczna podstawa Compact Ergo Base umożliwia użytkownikom regulację wysokości do 150 mm, obrót panelu o 45 stopni w każdą stronę oraz pochylenie ekranu od -5 do 15 stopni. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Dokowanie z prędkością 40 Gb/s

Regulowana podstawa Compact Ergo base

Dostępność i cena

Skrócona specyfikacja monitorów Philips 40B1U6903CH:Monitor został wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości 5120 x 2160 px. Wyświetlacz ma proporcje 21:9 i jest delikatnie zakrzywiony (2500 R). Odświeżanie ekranu w tym modelu wynosi 75 Hz.Dzięki zastosowaniu technologii FRC, 8-bitowa matryca w 40B1U6903CH wyświetla 1,07 miliarda kolorów. Monitor ten cechuje się również dobrym pokryciem przestrzeni barwowych na poziomie: 134% dla sRGB; 103% dla NTSC i 98% dla DCI-P3.Dzięki wysokiej rozdzielczości zagęszczenie pikseli w tym modelu jest na wysokim poziomie i wynosi 140 PPI. Dla porównania, w popularnych modelach 35-calowych o rozdzielczości 3440 x 1440 px wartość PPI wynosi 106,5. Będzie to widoczne przede wszystkim w trakcie pracy z tekstem i przełoży się na zwiększenie komfortu podczas wykonywania zadań na komputerze.Zastosowany w 40B1U6903CH wielofunkcyjny port Thunderbolt 4 pozwala na obustronny transfer danych z prędkością do 40 Gb/s. Złącze to umożliwia jednoczesne przesyłanie danych z koncentratora USB i kamerki internetowej, przekazywanie sygnału obrazu oraz ładowanie podłączonego urządzenia z mocą 90 W. Dodatkowo monitor został wyposażony w złącze sieciowe RJ45, dzięki któremu podłączony komputer może również uzyskać dostęp do internetu.Rozwiązanie to sprawdzi się np. w przypadku pracy zdalnej lub hybrydowej. Dzięki dostarczaniu zasilania do laptopa nie ma potrzeby noszenia ze sobą zewnętrznego zasilacza. Dodatkowo, złącze Thunderbolt 4 może działać jako wyjściowy port wideo. Pozwala to na podpięcie drugiego monitora tworząc tzw. daisy chain. Oznacza to, że przestrzeń robocza może zostać rozszerzona, bez potrzeby podłączania kolejnych kabli do komputera.W monitorze zastosowano technologię Flicker-Free, odpowiadającą za zmniejszenie migotania ekranu. Ergonomiczna podstawa Compact Ergo Base umożliwia użytkownikom regulację wysokości do 150 mm, obrót panelu o 45 stopni w każdą stronę oraz pochylenie ekranu od -5 do 15 stopni.W 45B1U6900C znajduje się również przełącznik KVM, który daje możliwość podłączenia i sprawowania kontroli nad dwoma komputerami za pomocą jednego zestawu myszy i klawiatury.Dzięki zastosowaniu czujnika PowerSensor monitor jest w stanie wykryć, gdy użytkownik oddali się od ekranu. Pozwala to na włączenie trybu oszczędzania energii, który zmniejsza zużycie prądu o 80%.Philips 40B1U6903CH będzie dostępny w sklepach od połowy czerwca. Sugerowana cena tego modelu wynosi 8 302 zł.