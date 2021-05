Alio wprowadza do oferty nowy model kamery do wideokonferencji - PTZ10xFHD. Kamera posiada mechanizm PTZ o zakresie ruchu 170 stopni w poziomie z 10-krotnym zoomem optycznym. Dzięki tym funkcjom z kamery można swobodnie korzystać w dużych salach konferencyjnych.

Kamera do wideokonferencji Alio PTZ10xFHD rejestruje obraz w jakości Full HD 1920 x 1080 pikseli przy 30 klatkach na sekundę.

Kamera do wideokonferencji Alio PTZ10xFHD rejestruje obraz w jakości Full HD 1920 x 1080 pikseli przy 30 klatkach na sekundę. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu przetwornika CMOS z 2,07 efektywnymi megapikselami. Obraz jest ostry i szczegółowy, co wpływa na poziom komunikacji.W kamerze Alio PTZ10xFHD znajdziemy funkcje, które pozwolą na swobodne korzystanie z urządzenia podczas wideo rozmów w dużych salach konferencyjnych. Przede wszystkim zastosowano tutaj mechanizm PTZ (Pan-Tillt-Zoom), który pozwala na regulację kamery w poziomie. Maksymalny zakres ruchu kamery Alio PTZ10xFHD w poziomie wynosi 170 stopni! Dzięki temu możemy dowolnie sterować położeniem obiektywu Alio PTZ10xFHD. Dodatkowo model ten umożliwia przypisanie wielu ustawień pozycji kamery, którymi możemy sterować za pomocą dedykowanego przycisku umieszczonego na pilocie.W celu poprawienia jakości obrazu przy słabszym oświetleniu, w kamerze Alio PTZ10xFHD wykorzystano specjalne algorytmy redukcji szumów 2D i 3D. Są one odpowiedzialne za wysoką jakość, niezależnie od warunków oświetleniowych panujących w sali konferencyjnej.Kamera Alio PTZ10xFHD została wyposażona w 10-krotny zoom optyczny, który umożliwi szybkie kadrowanie każdego uczestnika wideokonferencji. Funkcja ta pozwoli na przybliżanie kadru na poszczególną osobę w momencie, kiedy się wypowiada lub kierowanie obrazu na tablicę z prezentacją. Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą zdalnego pilota dołączanego do zestawu z PTZ10xFHD.Alio PTZ10xFHD ma kompaktowe wymiary oraz jest łatwa do montażu. Kamera posiada uchwyt, dzięki któremu urządzenie możemy zainstalować zarówno na biurku, jak i na ścianie, półce czy statywie.Kamera Alio PTZ10xFHD do wideokonferencji jest kompatybilna z najpopularniejszymi aplikacjami do rozmów wideo. Urządzenie współpracuje z takimi programami jak: MS Teams, Skype, Sykpe4B, Zoom, TruConf, Meet i wiele innych. Kamera działa na zasadzie Plug&Play i obsługuje wiele formatów kodowania (264 AVC / H.264 SVC, MJPEG, YUY2), co gwarantuje płynność odtwarzania wideo.Jedną z największych zalet kamery jest wykorzystanie popularnego interfejsu USB 2.0, co pozwala na podłączenie modelu z większością urządzeń właśnie z takim złączem. Alio PTZ10xFHD współpracuje z takimi systemami jak Windows, MacOS, Linux czy Chrome OS.