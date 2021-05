Acer Predtor Triton 300, Helios 300 i Nitro 5 z procesorami Intel 11. generacji

Acer prezentuje odświeżone wersje notebooków gamingowych Predator Triton 300, Predator Helios 300 oraz Nitro 5. Zostały one wyposażone w najnowsze procesory Intel 11. generacji i karty graficzne NVIDIA GeForce z serii RTX 30.

Acer Predator Triton 300

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Notebook Predator Triton 300 Użytkownicy będą mogli wybrać jedną z dwóch wersji wyświetlacza: panel QHD z częstotliwością odświeżania 165 Hz lub FHD z odświeżaniem 360 Hz. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Predator Helios 300

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Predator Helios 300 Najnowsza wersja laptopa Predator Helios 300 dysponuje kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 i zapewnia do 32 GB pamięci RAM DDR4. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Acer Nitro 5

Predator Triton 300 ma metalową obudowę o grubości 19,9 mm. Notebook będzie dostępny z dwoma wersjami wyświetlacza: panelem QHD z częstotliwością odświeżania 165 Hz lub FHD z odświeżaniem 360 Hz. W obu przypadkach czas reakcji matrycy wynosi 3 ms. Notebook został wyposażony w procesor 11. generacji Intel Core z serii H o taktowaniu 4,6 GHz, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 i do 32 GB pamięci DDR4.Układ chłodzenia w modelu Triton 300 wykorzystuje dwa wentylatory. Jednym z nich jest najnowszy AeroBlade 3D piątej generacji, którego działanie opiera się na 89 metalowych łopatkach o grubości 0,08 mm i bionicznej konstrukcji końcówki skrzydła. Rozwiązanie to zapewnia o 55% lepszy przepływ powietrza niż w przypadku wentylatora wykonanego z tworzywa sztucznego. Wydajność chłodzenia zwiększają też rurki cieplne umieszczone przy procesorze i karcie graficznej oraz strategicznie rozmieszczone otwory powietrza.Klawiatura komputera oferuje 4-strefowe podświetlenie RGB oraz wyróżnienie klawiszy WASD i strzałek. Notebook dysponuje też systemem dźwięku przestrzennego DTS X: Ultra. Za łączność odpowiadają technologie Intel Killer E2600G Ethernet oraz Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i oraz zestaw portów, wśród których znajdują się: HDMI 2.1, dwa złącza USB 3.2 gen 1 i jedno USB 3.2 gen 2, Mini DisplayPort 1.4 oraz USB Typu C (Thunderbolt 4).Predator Helios 300 także będzie dostępny z dwoma wariantami ekranu (wspomniane już QHD 165 Hz lub FHD 365 Hz) i podświetlaną klawiaturą. Cechą charakterystyczną tej ostatniej są przezroczyste, wklęsłe nasadki klawiszy WASD oraz klawisze Turbo i PredatorSense. Pierwszy z nich służy do szybkiego zwiększania mocy procesora. Drugi uruchamia aplikację narzędziową Predator, pozwalającą m.in. na monitorowanie pracy systemu lub układu chłodzenia.Laptop jest wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 i zapewnia do 32 GB pamięci RAM DDR4. Również w tym modelu zastosowano wentylator AeroBlade 3D piątej generacji, dodatkowym wzmocnieniem układu chłodzenia jest też system Vortex Flow Design firmy Acer. Został on zaprojektowany w ten sposób, aby obniżać temperaturę nie tylko procesora i karty graficznej, lecz także obudowy.Acer Nitro 5 będzie dostępny w wersji 15,6 lub 17,3 cali. W obu wariantach zastosowano ekrany IPS o rozdzielczości QHD, charakteryzujące się częstotliwością odświeżania 165 Hz i czasem reakcji wynoszącym 3 ms. Jest wyposażony w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 3070 i do 32 GB pamięci RAM DDR4. Na dane przeznaczono dysk SSD o pojemności 1 TB lub 2 TB dysk HDD.Za chłodzenie odpowiada technologia Acer Coolbost, wykorzystująca dwa wentylatory, strategicznie umieszczony wlot powietrza oraz wylot, w którym zastosowano cztery otwory wentylacyjne. Rozwiązanie to, w porównaniu z trybem automatycznym, pozwala zwiększyć prędkość wentylatora o 10%, a ogólną wydajność chłodzenia podzespołów o 9 %. Kontrolę działania systemu umożliwia osobny klawisz NitroSense. Po jego naciśnięciu użytkownik komputera uzyskuje dostęp nie tylko do ustawień chłodzenia, lecz także innych opcji: podświetlenia klawiatury czy trybów dźwięku.Notebook został wyposażony w porty RJ45 i HDMI 2.1, jeden port USB 3.2 gen 2, dwa USB 3.2 gen 1 oraz złącze USB Type-C (Thunderbolt 4). Drobną zmianą wprowadzoną w nowym Nitro 5 jest też przeniesienie portu ładowania na tył obudowy, co znacznie poprawiło estetykę urządzenia.dostępny będzie w Polsce na przełomie sierpnia i września 2021 r. w cenie od ok. 6 000 zł.dostępny będzie w Polsce na przełomie lipca i sierpnia 2021 r. w cenie od ok. 5 500 zł.dostępny będzie w Polsce na przełomie lipca i sierpnia 2021 r. w cenie od ok. 6000 zł.dostępny będzie w Polsce w sierpniu w cenie od ok. 4 000 zł.dostępny będzie w Polsce na przełomie lipca i sierpnia w cenie od ok. 4 000 zł.