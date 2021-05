Hyperbook Pulsar V17 ZEN z procesorem Ryzen 9 5900HX

Hyperbook wprowadza do oferty nowy model Pulsar V17 ZEN wyposażony w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3070 lub RTX 3080 oraz procesor z serii Ryzen.

Przeczytaj także: Dell Inspiron 11, Inspiron 23 i laptopy Inspiron Serii 7000

SPECYFIKACJA

procesor AMD Ryzen 9 5900HX (8 rdzeni, 16 wątków)

karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB lub RTX 3080 16GB TGP 115W

ekran 17,3” QHD 165Hz IPS z pokryciem sRGB 100%

waga 2,55 kg

możliwość skonfigurowania pozostałych podzespołów (pamięć 8-64 GB DDR4 3200 MHz, do 2 dysków SSD M.2, karta sieciowa, itd.)

Przeczytaj także: Nowe notebooki Acer Predator Triton 300 i Predator Helios 300

Pulsar V17 ZEN oferowany jest z matrycą IPS o przekątnej 17,3 cala i rozdzielczości QHD (2560x1440) i częstotliwości odświeżania do 165 Hz, oraz 100-procentowym przestrzeni barwnej sRGB. Oznacza to doskonałe odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia i wysoką płynność obrazu w grach. Matowa powłoka matrycy zapewnia z kolei zabawę i pracę bez uciążliwych odblasków.Nowością w tej wersji laptopa jest zastosowanie wydajnego procesora AMD Ryzen 9 5900HX. Tradycyjnie sprzęt można wyposażyć w do 64 GB pamięci DDR4 oraz najnowocześniejsze, wydajne karty graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 lub RTX 3070. Wszystko zamknięto w lekkiej i wytrzymałej obudowie o grubości nie przekraczającej 2 cm i wadze 2,55 kg.Karty GeForce RTX 3070 i 3080 to najnowsze modele oparte na architekturze Ampere. Wspierają takie techniki dla graczy jak ray tracing czy NVIDIA DLSS. Zapewnia to doskonałą jakość obrazu i płynność rozgrywki. Z kolei wykorzystanie kodeka NVENC wykorzystującego moc GPU zamiast CPU skutecznie przyspiesza renderowanie obrazu w profesjonalnych aplikacjach. TGP w wypadku obu kart w prezentowanych laptopach wynosi 115 W, co w skrócie oznacza wysoką wydajność kart.Laptop Pulsar V17 Zen może zostac dopasowany do potrzeb klienta. W firmowym sklepie Hyperbook można modyfikować wszystkie parametry laptopa. Korzystając z konfiguratora, klient dostanie więcej pamięci RAM, inny dysk SSD, poprawione chłodzenie. Można też wybrać standardową wersję prosto z półki.Zastosowana klawiatura wyposażona w podświetlenie RGB powoduje, że sterowanie czy pisanie będzie jeszcze łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Przeciwnicy takiego ozdobnika bez problemu mogą ustawić mniej rzucający się w oczy kolor, czy wręcz wyłączyć podświetlenie.Hyperbook Pulsar V17 ZENCena: od 8899 zł (RTX 3070) i od 11199 zł (RTX 3080).