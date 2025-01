Nowe laptopy Predator Helios AI i monitor Predator XB323QX

Acer wprowadza do oferty nowe laptopy gamingowe: Predator Helios 16 AI, Predator Helios 18 AI oraz Predator Helios Neo 16S AI, a także monitor gamingowy Predator XB323QX.

Predator Helios 16 AI i Predator Helios 18 AI: Przyszłość gamingu w Twoich rękach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Predator Helios 16 AI i Predator Helios 18 AI Helios 16 AI i Predator Helios 18 AI zostały wyposażone w procesory Intel® Core™ Ultra 9 275HX i dedykowane karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5090. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Laptopy Predator Helios 16 AI i Predator Helios 18 AI Predator Helios 16 AI ma 16-calowy panel OLED WQXGA z częstotliwością odświeżania 240 Hz. Predator Helios 18 AI oferuje 18-calowy ekran Mini LED o rozdzielczości 4K z innowacyjną funkcją przełączania między trybami FHD i 4K. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Predator Helios Neo 16S AI Ten model wyposażono w procesor Intel Core Ultra 9 275HX i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Predator Helios Neo 16S AI: Kompaktowa konstrukcja, bez kompromisów w wydajności

Predator XB323QX: Potężny monitor dla wymagających graczy

Cena i dostępność

Najnowsze laptopy gamingowe od Predator - Helios 16 AI i Predator Helios 18 AI są wyposażone w procesory Intel® Core™ Ultra 9 275HX i dedykowane karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5090. Predator Helios 16 AI ma 16-calowy panel OLED WQXGA z częstotliwością odświeżania 240 Hz. Predator Helios 18 AI stawia na immersję, oferując 18-calowy ekran Mini LED o rozdzielczości 4K z innowacyjną funkcją przełączania między trybami FHD i 4K, dającą swobodę wyboru między jakością a szybkością obrazu.Konfiguracje tych potężnych maszyn obejmują do 64 GB pamięci RAM w Predator Helios 16 AI i 192 GB RAM w Predator Helios 18 AI, zapewniając błyskawiczne działanie nawet najbardziej wymagających aplikacji. Przestrzeń na dane, sięgająca 6 TB, pomieści ogromną bibliotekę gier i multimediów. Innowacyjny system chłodzenia z ultracienkimi wentylatorami AeroBlade™ 6. generacji zapewnia stabilność i cichą pracę nawet pod dużym obciążeniem. Klawiatury z wymiennymi przełącznikami MagKey™ 4.0 gwarantują precyzję i szybkość reakcji, niezbędną w grach.Predator Helios 16 AI oferuje ekran OLED WQXGA (2560x1600) z częstotliwością odświeżania 240 Hz, zapewniając płynność i ostrość. Predator Helios 18 AI ma ekran 4K Mini LED WQXGA z częstotliwością odświeżania 120 Hz, jasnością do 1000 nitów i funkcją przełączania się na FHD przy 240 Hz przez aplikację PredatorSense. Oba modele wspierają technologie NVIDIA G-SYNC i NVIDIA Advanced Optimus z przełącznikiem MUX.Wciągające doznania dźwiękowe zapewnia system DTS:X Ultra, współpracujący z zaawansowanym układem czterech głośników w Predator Helios 16 AI i sześciu w Predator Helios 18 AI. Za bezkompromisową łączność odpowiadają: karta sieciowa Ethernet E5000, najnowszy standard Wi-Fi 7 od Intel Killer oraz dwa superszybkie porty Thunderbolt 5, otwierające nowe możliwości w zakresie transferu danych i podłączania urządzeń zewnętrznych.Predator Helios Neo 16S AI oferuje wysoką wydajność w obudowie o grubości zaledwie 19,9 mm. Ten model wyposażono w procesor Intel Core Ultra 9 275HX i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Wysokiej klasy wyświetlacz OLED 240 Hz z pełnym pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 gwarantuje doskonałą jakość obrazu.Predator Helios Neo 16S AI, z maksymalnie 32 GB RAM i 2 TB SSD, łączy w sobie wydajność i funkcjonalność, oferując przy tym korzystny stosunek jakości do ceny.Monitor Predator XB323QX ma 31,5-calowy panel IPS 5K, które zapewnia wyjątkową ostrość i szczegółowość obrazu. Płynność rozgrywki gwarantuje częstotliwość odświeżania 144 Hz, błyskawiczny czas reakcji 0,5 ms (GTG) oraz technologia NVIDIA G-SYNC Pulsar, która oferuje czterokrotnie lepszą klarowność ruchu w porównaniu do standardowych rozwiązań. 10-bitowa głębia kolorów i pokrycie 95% przestrzeni barw DCI-P3 (lub 99% sRGB) sprawiają, że kolory są niezwykle nasycone i wiernie odwzorowane.Predator Helios 16 AI (PH16-73) będzie dostępny w czerwcu w cenie od 2 799 EUR.Predator Helios 18 AI (PH18-73) będzie dostępny w kwietniu w cenie od 3 699 EUR.Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-71) będzie dostępny w maju w cenie od 2 399 EUR.Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność zależą od regionu.