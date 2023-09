Nowy laptop Acer Nitro V 15

Acer zaprezentował nowy laptop gamingowy - Acer Nitro V 15, wyposażony w wyświetlacz Full HD z częstotliwością odświeżania do 165 Hz, najnowszy procesor 13. generacji Intel, NVIDIA GeForce RTX z serii 40, do 32 GB pamięci RAM DDR5 oraz obsługę dysków SSD PCIe M.2 o pojemności do 2 TB.

Przeczytaj także: Nowy laptop Acer Predator Triton 16

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Nitro V 15 Nowy Acer Nitro V 15 wyposażono w 15,6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD z odświeżaniem do 165 Hz i 3 ms czasem reakcji. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Cena i dostępność

Przeczytaj także: Laptop Acer Chromebook 516 GE dla graczy

Acer Nitro V 15 wyposażony został w procesor Intel Core i7 13. generacji pozwalający osiągnąć wysoką wydajność w grach, ale również przy tworzeniu i edycji treści kreatywnych. W połączeniu z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop gracze mogą cieszyć się realistycznie odwzorowanymi scenami w swoich ulubionych tytułach. Wszystko to możliwe jest dzięki wykorzystaniu technologii DLSS 3 oraz Ray Tracing, które pojawia się w większości nowszych gier.Dla jeszcze większej wydajności nowy Acer Nitro V 15 oferuje aż do 32 GB pamięci DDR5 oraz 2 TB dysku SSD M.2 zapewniając przy tym szybki dostęp do dużej ilości zgromadzonych plików. Aby utrzymać odpowiednią wydajność nawet podczas długich sesji, laptop wyposażono w dwa wydajne wentylatory oraz system chłodzenia z podwójnym wlotem powietrza, który zapewnia skuteczną eliminację ciepła.Nowy Acer Nitro V 15 wyposażono w 15,6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD z odświeżaniem do 165 Hz i 3 ms czasem reakcji. Użytkownicy mogą również w pełni cieszyć się wrażeniami z gier, dzięki wbudowanej technologii DTS:X Ultra. Ta innowacyjna funkcja nie tylko poprawia jakość dźwięku, ale także umożliwia dostosowanie trybu dźwięku do aktualnie rozgrywanej gry. Producent wprowadził także inteligentne rozwiązania, takie jak Acer Purified View i Acer Purified Voice, które zostały specjalnie zaprojektowane do optymalizacji połączeń wideo.Tak, jak to w przypadku komputerów z serii Predator nowy Acer Nitro V 15 otrzymuje dedykowaną aplikację NitroSense, dzięki której użytkownicy mogą wygodnie dostosować ustawienia gry i wydajność sprzętu pod swoje preferencje. Dla zapewnienia stabilnego i szybkiego połączenia laptop obsługuje najnowszy standard Wi-Fi 6. Ponadto, dla profesjonalistów i nie tylko, dostępny jest port Thunderbolt 4, który umożliwia ładowanie urządzenia, szybki transfer danych oraz przesyłanie obrazu. Warto dodać, że wraz z zakupem laptopa, użytkownik otrzymuje miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate, gdzie czekają setki popularnych tytułów gier do wyboru.Nowy Acer Nitro V 15 (ANV15-51) dostępny będzie w połowie października, a jego cena startowa wynosić będzie 5 200 PLN.