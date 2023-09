45-calowy monitor Acer Predator X45 wreszcie w Polsce

Na polski rynek trafił monitor dla graczy - Predator X45. 45-calowy, wyposażony w wyświetlacz OLED monitor, ma rozdzielczość UWQHD (3440x1440) i częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Predator X45 - tył Do dyspozycji mamy 2x HDMI, DisplayPort, USB typu C z możliwością ładowania urządzeń z mocą 90W, 2x USB 3.2 typu A. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Dostępność i cena

Predator X45 wyposażony został w wyświetlacz OLED. 45-calowy Predator X45 o rozdzielczości UWQHD (3440x1440) to zakrzywiony monitor 800R z wąską ramką, który oferuje użytkownikowi szersze pole widzenia i pogłębia w ten sposób efekt immersji.Panel OLED dostępny w modelu Predator X45 obsługuje standard HDR10 i oferuje szczytową jasność na poziomie 1000 nitów, co przekłada się na doskonały kontrast dla obrazów o większym poziomie szczegółu. Predator X45 charakteryzuje się również bardzo wysoką częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz i czasem reakcji na poziomie 0,01 ms, co w połączeniu z technologią AMD FreeSync™ Premium przekłada się na niesamowicie płynną rozgrywkę i rewelacyjne wrażenia wizualne.W kwestii portów również nie musimy się martwić, bo do dyspozycji mamy 2x HDMI, DisplayPort, USB typu C z możliwością ładowania urządzeń z mocą 90W, 2x USB 3.2 typu A. Dodatkowo za sferę audio odpowiadają dwa głośniki stereo o mocy 5W każdy.Predator X45 jest już dostępny w sklepach X-Kom oraz w oficjalnym sklepie Acer w cenie 8 499 zł. To wyjątkowa okazja dla miłośników technologii, którzy oczekują najwyższej jakości i specyfikacji w swoim urządzeniu.