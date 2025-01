Laptop Razer Blade 16 2025

Razer Blade 16 to nowy, bardzo cienki laptop dla graczy z układem graficznym NVIDIA® GeForce RTX™ z serii 50 oraz procesorem AMD Ryzen™ AI 9.

Nowa, innowacyjna konstrukcja

Najwyższa wydajność oparta na sztucznej inteligencji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Laptop Razer Blade 16 Blade 16 jest wyposażony w procesor graficzny NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop z 24 GB pamięci GDDR7 VRAM i zapewnia do 155 W maksymalnej mocy graficznej, co gwarantuje dużą moc renderowania. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Razer Blade 16 Razer Blade 16 ma wyświetlacz OLED o rozdzielczości QHD+ i częstotliwości odświeżania 240 Hz, który uzyskał ocenę ClearMR 11000. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Najlepsze wrażenia w swojej klasie

Cena i dostępność

Blade 16 ma zaledwie 1,50-centymetrowy profil w najcieńszym miejscu. Mimo cienkiej konstrukcji, Blade 16 jest niezwykle wytrzymały - posiada obudowę typu unibody, z ramą precyzyjnie wyciętą z jednego bloku aluminium, aby zminimalizować rozmiar bez uszczerbku dla wytrzymałości.Aby osiągnąć ultracienki profil, Blade 16 został wyposażony w system chłodzenia nowej generacji z komorą parową i podwójnym wentylatorem, który skutecznie chłodzi urządzenie, zapewniając jednocześnie cichą pracę pod obciążeniem. Nowe rozwiązanie chłodzenia obejmuje 57% powierzchni płyty głównej i posiada żebra wylotowe o średnicy 0,05 mm, aby zapewnić lepsze rozpraszanie ciepła.Blade 16 jest wyposażony w procesor graficzny NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop z 24 GB pamięci GDDR7 VRAM i zapewnia do 155 W maksymalnej mocy graficznej, co gwarantuje dużą moc renderowania. Układy GPU z serii GeForce RTX™ 50, oparte na technologii NVIDIA Blackwell, oferują graczom i twórcom przełomowe możliwości. Wyposażone w ogromną moc obliczeniową SI, układy z serii RTX 50 zapewniają nowe wrażenia i wyższy poziom płynności generowanych obrazów. Dzięki NVIDIA DLSS 4 gracze mogą zwiększyć wydajność, generować obrazy z niespotykaną dotąd prędkością i uwolnić swoją kreatywność dzięki NVIDIA Studio. Ponadto zyskujesz dostęp do mikrousług NVIDIA NIM - najnowocześniejszych modeli AI, które pozwalają entuzjastom i deweloperom tworzyć asystentów AI, agentów i procesy robocze z najwyższą wydajnością na systemach obsługujących NIM.W połączeniu z pakietem narzędzi AI, można cieszyć się wyższą jakością klatek podczas grania, szybszym renderowaniem podczas tworzenia i lepszą wydajnością baterii dzięki Max-Q, a wszystko to za sprawą mocy AI.Po raz pierwszy w historii Blade 16 będzie wyposażony w procesor AMD Ryzen™, aż do AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 z 12 rdzeniami / 24 wątkami do pracy przy dużych obciążeniach i intensywnych sesjach gamingowych. Wyposażony w potężną jednostkę NPU (Neural Processing Unit) zdolną do 50 TOPS, nowy procesor daje użytkownikom dostęp do funkcji Copilot+ +, w tym potężnych narzędzi do tworzenia obrazów z Cocreator, tłumaczeń na żywo podczas oglądania międzynarodowych treści z napisami na żywo i ulepszonych efektów Windows Studio, które poprawiają jakość prezentacji. W połączeniu z szybką i wydajną pamięcią LPDDR5X 8000 MHz, użytkownicy mogą działać wydajniej w ciągu dnia, jednocześnie ograniczając pobór mocy, aby wydłużyć czas pracy na ekranie i zachować mobilność.Blade 16 został wyposażony w wyświetlacz OLED o rozdzielczości QHD+ i częstotliwości odświeżania 240 Hz, który uzyskał ocenę ClearMR 11000. Czas reakcji na poziomie 0,2 ms pozwala na szybkie pokonywanie zakrętów w najnowszych symulatorach wyścigów lub strzelanie do przeciwników w trybie 360° bez rozglądania się po mapie, a obrazy i kolory płynnie zmieniają się przy minimalnym rozmyciu. Żywy wyświetlacz, z cienkimi ramkami o grubości 4,7 mm, jest idealny do tworzenia, oferując zweryfikowane przez Calman profile kolorów od Rec.709 przez Adobe RGB po DCI-P3, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.Oprócz przeprojektowanej obudowy, Blade 16 posiada nową klawiaturę z głębszym skokiem o 1,5 mm, co zapewnia o 50% większy skok i ~63 g siły aktywacji, co przekłada się na bardziej responsywne wrażenia podczas pisania. Aby zapewnić szybszy dostęp do kluczowych narzędzi, klawiatura jest teraz wyposażona w rząd 5 klawiszy makr wstępnie przypisanych do różnych funkcji w Razer Synapse w celu łatwego przełączania w zależności od potrzeb użytkownika, ale można je również dostosować do otwierania aplikacji, zmiany ustawień i nie tylko. Oprócz nowych klawiszy makr, klawiatura jest wyposażona w nowy klawisz Copilot for Windows, dający użytkownikom natychmiastowy dostęp do asystenta AI, który pomaga im przyspieszyć codzienne zadania. Wraz z ulepszoną klawiaturą, Blade 16 został wyposażony w 6-głośnikowy system audio zapewniający jeszcze lepsze wrażenia akustyczne. Dostrojony przez profesjonalistów audio z THX, Blade 16 jest wyposażony w szereg wstępnie dostrojonych profili EQ do gier, filmów, podcastów i nie tylko. Użytkownicy preferujący bardziej wyrafinowane brzmienie mogą również stworzyć swój własny profil EQ i dostroić wrażenia słuchowe do swoich potrzeb.Razer Blade 16 (2025) będzie dostępny na Razer.com, RazerStores i u wybranych sprzedawców w 1. kwartale 2025 r.