Acer zaprezentował nowy laptop do gier - Nitro 14, napędzany procesorami AMD Ryzen™ z serii 8040 z Ryzen AI oraz kartami graficznymi NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 obsługującymi technologię DLSS 3.5. Dodatkowo wspierany jest przez platformę NVIDIA RTX AI.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Laptop gamingowy Acer Nitro 14 Został wyposażony w procesor AMD Ryzen™ 7 8845HS z Ryzen AI oraz kartę graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 z technologią DLSS 3.5. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Nitro 14 - ekran Acer Nitro 14 ma wyświetlacz o przekątnej 14 cali i rozdzielczości WQXGA (2560x1600) z częstotliwością odświeżania 120 Hz, czasem reakcji 9 ms i obsługą 100% gamutu sRGB Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Nitro 14 - klawiatura Acer Nitro 14 został wyposażony w wiele istotnych portów takich jak USB 4 i USB 3.2 typu C, dwa porty typu A (jeden z funkcją ładowania poza siecią), HDMI 2.1 i czytnik kart microSD™. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Ceny i dostępność

Nowy Nitro 14 (AN14-41) łączy w kompaktowej obudowie elegancki wygląd i potężne podzespoły. Został wyposażony w procesor AMD Ryzen™ 7 8845HS z Ryzen AI oraz kartę graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 z technologią DLSS 3.5. Gracze, którzy wybiorą najnowszy laptop Acer, będą mogli skorzystać z ekosystemu NVIDIA RTX AI a także z RTX Video, który zapewnia skalowanie AI i jakość obrazu HDR. Zastosowany w Nitro 14 wyświetlacz o przekątnej 14 cali i rozdzielczości WQXGA (2560x1600) z częstotliwością odświeżania 120 Hz, czasem reakcji 9 ms i obsługą 100% gamutu sRGB gwarantuje nieskazitelną jakość obrazu i kolorów.System dwóch wentylatorów z Vortex Flow zasysa powietrze do urządzenia zarówno z górnej, jak i dolnej strony wentylatorów, tworząc w ten sposób przepływ powietrza, który poprawia chłodzenie procesora, karty graficznej i kluczowych komponentów. W odprowadzaniu ciepła pomaga również pasta termoprzewodząca z ciekłego metalu, dlatego laptop jest gotowy na każde wyzwanie. Acer Nitro 14 został wyposażony w wiele istotnych portów takich jak USB 4 i USB 3.2 typu C, dwa porty typu A (jeden z funkcją ładowania poza siecią), HDMI 2.1 i czytnik kart microSD™.Niesamowitą jakość dźwięku podczas grania i rozmów zapewnia system DTS:X® Ultra Audio. Z kolei technologia Acer PurifiedVoice 2.0, w połączeniu z trzema mikrofonami i funkcją profilowania dźwięku, izoluje głos użytkownika i eliminuje niepożądane odgłosy z otoczenia. Kamera internetowa HD Acer PurifiedView wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji połączeń wideo. Z kolei aplikacja NitroSense™ pozwala użytkownikom dostosować ustawienia gier, monitorować wydajności laptopa, prędkości wentylatorów a także zarządzać 4-strefowym podświetlenie klawiatury RGB. W nowej zakładce Experience Zone znajdziecie zaś informacje o wszystkich funkcjach laptopa Nitro związanych ze sztuczną inteligencją.Acer Nitro 14 (AN14-41) będzie dostępny w Polsce w czerwcu 2024, w cenie od 5199 zł