Nowy laptop Acer Nitro V 16

Na rynek wchodzi nowy laptop dla graczy - Acer Nitro V 16 (ANV16-41). Został wyposażony w 16-calowy wyświetlacz WQXGA/WUXGA z odświeżaniem na poziomie 165 Hz, najnowsze procesory AMD Ryzen 8040 z wbudowaną technologią Ryzen AI oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 z DLSS 3.5, a także funkcje oparte na sztucznej inteligencji.

Nowy laptop oferuje bogatą liczbę złącz: w pełni funkcjonalny port USB 4 typu C, dwa porty USB 3 (jeden z nich z funkcją ładowania), HDMI, czytnik kart microSD oraz Wi-Fi 6E.

Acer Nitro V 16 wyposażony został w 16-calowy wyświetlacz WQXGA/WUXGA z odświeżaniem na poziomie 165 Hz oraz niskim 3 ms czasem reakcji.

Cena i dostępność

Dzięki nowemu procesorowi AMD Ryzen 7 8845HS Acer Nitro V 16 jest w stanie zapewnić jeszcze lepsze doznania z prowadzonej rozgrywki, czy też pracy. Korzystając z architektury “Zen 4” użytkownicy mogą cieszyć się wysoką wydajnością podczas grania w gry, a zastosowanie inteligentnej optymalizacji baterii i funkcjom zarządzania energią trzeciej generacji (PMF) umożliwia korzystanie z laptopa przez długi czas bez potrzeby szukania źródła zasilania. Aby spotęgować wydajność i w pełni wykorzystać potencjał nowych procesorów Acer wyposażył ten model w grafikę NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop z obsługą technologii DLSS 3.5. Na potrzeby użytkowników przewidziano do 32 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz oraz 2 TB pamięci SSD w standardzie PCIe Gen 4.Acer Nitro V 16 wyposażony został w 16-calowy wyświetlacz WQXGA/WUXGA z odświeżaniem na poziomie 165 Hz oraz niskim 3 ms czasem reakcji. Ekran wyróżnia również niestandardowa proporcja ekranu - 16:10, dzięki której gracze będą mogli zobaczyć więcej niż na klasycznym monitorze, zaś głośniki oferują technologię DTS X:Ultra umożliwiającą dopasowanie dźwięku do swoich preferencji. Nie zapomniano również o sztucznej inteligencji pozwalającej na odszumianie głosu z mikrofonu (Acer PurifiedVoice 2.0) oraz lepszego obrazu z kamery internetowej (Acer PurifiedView).Nowy laptop oferuje bogatą liczbę złącz: w pełni funkcjonalny port USB 4 typu C, dwa porty USB 3 (jeden z nich z funkcją ładowania), HDMI, czytnik kart microSD oraz Wi-Fi 6E. Gracze mogą monitorować wydajność i temperaturę urządzenia za pomocą aplikacji NitroSense. W prezencie z laptopem nowi użytkownicy dostają również miesięczna subskrypcję Xbox Game Pass, umożliwiającą granie w najnowsze tytuły bez potrzeby ich zakupu.Nowy Acer Nitro V 16 dostępny będzie w kwietniu 2024 roku w cenie od 1199 euro.