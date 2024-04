Firma Razer™ zaprezentowała laptop Razer Blade 18, przeznaczony do gier i kreatywnej pracy. W eleganckiej obudowie z anodyzowanego aluminium znajdziemy procesor Intel Core i9 HX, układ graficzny NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 oraz 18-calowy wyświetlacz 4K 200 Hz.

18-calowy wyświetlacz 4K 200 Hz: Wyposażony w pierwszy na świecie 18-calowy wyświetlacz 4K 200 Hz z rozdzielczością do UHD+ (3840×2400), czasem reakcji 3,0 ms i 100% pokryciem gamy kolorów DCI-P3;

laptop wyposażony w Thunderbolt 5 zapewniający łączność nowej generacji: Technologia Thunderbolt 5 pozwala użytkownikom na podłączenie wielu ekranów o wysokiej rozdzielczości,, szybkich pamięci masowych i stacji dokujących typu all-in-one, dzięki Bandwidth Boost, do 120 Gbps, trzykrotnie większej przepustowości niż obecny standard.

procesor na poziomie komputera stacjonarnego Intel Core i9 HX: Sercem Blade 18 jest Intel® Core™ 14. generacji i9-14900HX. Dzięki 24. rdzeniom i możliwości overclockingu przez Razer Synapse, oferuje on niezrównaną moc obliczeniową do najbardziej intensywnych zadań: od wymagających gier AAA - po profesjonalne tworzenie treści.

18-calowy system Intel HX-Class: Mając zaledwie 21,99 mm grubości, Blade 18 łączy w sobie moc procesora Intel Core 14. generacji i9-14900HX w najcieńszej na świecie obudowie dla 18-calowego systemu klasy Intel HX, zapewniając równowagę między wysoką wydajnością a eleganckim, przenośnym wyglądem.

wydajny układ graficzny: Blade 18 jest wyposażony w układ graficzny NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 i obsługująca moc do 175 W w trybie TGP (Total Graphics Power), a także wykorzystująca technologię DLSS 3 od NVIDIA opartą na sztucznej inteligencji, aby zapewnić większą liczbę klatek na sekundę i ray tracing w czasie rzeczywistym. Technologia GeForce RTX jest obsługiwana w ponad 500 popularnych grach i aplikacjach, w tym w takich hitach jak Cyberpunk 2077 i Alan Wake 2. Układy graficzne NVIDIA RTX do laptopów są wyposażone w rdzenie AI Tensor, które zapewniają niezrównaną wydajność sztucznej inteligencji. W przypadku aplikacji kreatywnych - ultrawydajną oraz niesamowicie płynną rozgrywkę. Laptop Razer Blade 18 wyposażony jest w sterowniki do gier zapewniające najwyższą wydajność, a możliwe do pobrania oprogramowanie od NVIDIA Studio zwiększenia wydajności i niezawodności dla twórców.

Zaprojektowany dla najlepszych graczy i twórców

18" QHD+ 300Hz Mini-LED - alternatywna wersja wyświetlacza: Dla jeszcze wyższej częstotliwości odświeżania w grach i maksymalnej jasności 1000 nitów. Nowa opcja wyświetlacza to rewelacyjna alternatywa, która zachowuje ostrość podczas rozgrywki, kreatywnej pracy lub zabawy, bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Oferuje rozdzielczość QHD+ (2560x1600), strefy ściemniania 2K z nową funkcją włączania/wyłączania oraz dokładność odwzorowania kolorów, która jest cechą charakterystyczną najnowszych Blade'ów, w tym 100% pokryciem gamy kolorów DCI-P3 oraz fabryczną certyfikację i kalibrację Calman.

Zaawansowany system chłodzenia: Zaawansowany system chłodzenia Blade 18, wyposażony w najcieńsze wyloty w swojej klasie, zapewnia maksymalną moc układu graficznego i wydajność klasy komputerów stacjonarnych przy zachowaniu smukłej konstrukcji. Technologia komory parowej obejmuje system 3 wentylatorów i największą komorę Razer w historii, aby szybko i skutecznie rozpraszać ciepło, zapewniając optymalną wydajność nawet podczas intensywnych sesji gier lub renderowania 3D.

Funkcje komputera stacjonarnego, komfort laptopa: Wyposażony w kamerę internetową 5 MP, 6-głośnikowy system dźwięku przestrzennego THX, komponenty z możliwością rozbudowy, szeroki wachlarz portów i najnowszą łączność Wi-Fi 7, Blade 18 zapewnia stałą łączność i wciągające wrażenia, niezależnie od tego, czy chodzi o gry, streaming, czy rozmowy online. W zestawie znajduje się ładowarka GaN (do 330 W), która jest do 60% mniejsza niż porównywalne rozwiązania oparte na ogniwach krzemowych.

Cena i dostępność

Nowy Razer Blade 18 to największy i najgroźniejszy Blade, który wyznacza nowe standardy wśród gamingowych laptopów:Konstrukcja laptopa Blade 18 doskonale łączy atrakcyjny wygląd z funkcjonalnością, zamykając najwyższej klasy sprzęt w starannie wykonanej obudowie:Aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i wyższą odporność. To możliwe dzięki anodyzowanemu wykończeniu. W tej generacji, wszystkie laptopy Blade od Razer, tj: Blade 14, Blade 16 i teraz Blade 18, są dostępne w kolorach Signature Black i Mercury, dając graczom i twórcom większą możliwość wyboru preferowanego przez nich charakteru i stylu urządzenia.Co więcej, każdy nowy Razer Blade jest wyposażony w wyświetlacze Calman Verified, dzięki czemu każdy panel jest profesjonalnie skalibrowany i zapewnia najwyższą jakość od razu po wyjęciu z pudełka. Niesamowite wrażenia kolorystyczne wykraczają również poza sam wyświetlacz, a dzięki obsłudze dynamicznego oświetlenia dla systemu Windows 11, ekosystem Razer Chroma staje się jeszcze większy. Użytkownicy mogą kontrolować swoje urządzenia Razer Chroma RGB, a także urządzenia innych producentów w jednym miejscu za pomocą aplikacji Razer Chroma ™ RGB, aby uzyskać bardziej spójne wrażenia RGB. Razer Blades oferują teraz pełną integrację z THX za pośrednictwem Razer Synapse dla lepszego odwzorowania dźwięku, umożliwiając użytkownikom tworzenie niestandardowych profili EQ lub wybieranie spośród wielu zoptymalizowanych ustawień dla gier, filmów lub muzyki. Laptopy te są również dostarczane z miesięczną subskrypcją Xbox Game Pass Ultimate, dając graczom dostęp do setek wysokiej jakości gier na PC, konsole i gry w chmurze.Razer Blade 18 (2024) od dzisiaj 4 kwietnia 2024 r. jest dostępny na Razer.com, a już wkrótce w RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców w cenie od 15 599 PLN.