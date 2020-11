Razer prezentuje zupełnie nowego laptopa - Razer Book 13. Ma przekątną 13,4 cala, cienkie ramki, procesor Intel 11. generacji z certyfikacją Intel Evo i wytrzymałą baterię.

CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Book 13 został stworzony z pojedynczego bloku aluminium. Anodowane wykończenie w kolorze białej rtęci, nadaje mu klasę oraz dodatkową warstwę odporności na zarysowania. Razer Book 13 waży poniżej 1,4 kg i ma 15,15 mm grubości. Każdy klawisz klawiatury jest podświetlany przez system Chroma RGB. Po bokach klawiatury znajdują się dwa głośniki wspierane przez technologię inteligentnego wzmacniacza, dostrojonych za pomocą technologii THX® Spatial, która zapewnia bogaty dźwięk w 360 stopniach. Z przodu znajduje się duży, szklany panel dotykowy (obsługiwany przez sterowniki Windows Precision), który sprawia, że każde kliknięcie i przesunięcie jest płynne i dokładne.Razer Book 13 został wyposażony w specjalnie skalibrowany ekran o przekątnej 13,4 cala z cienkimi ramkami i współczynniku proporcji 16:10. Ten niemal bezramkowy ekran jest dostępny w różnych konfiguracjach - od Full HD+ (bezdotykowy) po rozdzielczość UHD+ z obsługą dotykiem. Każdy wyświetlacz jest fabrycznie skalibrowany i pokrywa 100% przestrzeni kolorów sRGB, zapewniając tym samym naprawdę niezwykłe wrażenia wizualne. Modele Razer Book 13 z obsługą dotyku są pokryte szkłem Gorilla Glass 6 z powłoką antyrefleksyjną dla zwiększenia trwałości i lepszej widoczności. W górnej części ekranu znajduje się kamera internetowa HD z układem 4 mikrofonów i ze wsparciem dla Windows Hello, które zapewnia szybki i bezpieczny dostęp.Laptop Razer Book 13 jest wyposażony w procesor 11. generacji firmy Intel, w niektórych modelach Intel Core i7-1165G7, który przy wykorzystaniu technologii Intel Turbo Boost osiąga taktowanie do 4,7 GHz. Do laptopa trafiła także nowa i ulepszona, zintegrowana karta graficzna Iris Xe. Procesor został wyposażony w unikalne rozwiązanie chłodzące oparte na komorze parowej, która ogranicza emisję ciepła i hałasu.Razer Book 13 jest wyposażony w do 16GB pamięci RAM oraz do 512GB szybkiej pamięci masowej SSD.Chociaż każdy model Razer Book 13 został zaprojektowany z myślą o wygodzie i wydajności, modele z obsługą dotykową będą także spełniać wymagania standardu Intel Evo. Laptopy wspierające standard Intel Evo to elitarna klasa urządzeń mobilnych, oferujących m.in. technologię natychmiastowego wybudzania, która pozwala na wznowienie pracy w mniej niż sekundę, bardzo szybki czas reakcji, nie mniej niż 9 godzin rzeczywistego czasu pracy baterii na komputerach z wyświetlaczami FHD i co najmniej 4 godziny pracy na baterii po 30 minutach ładowania.Razer Book 13 jest wyposażony w dwa porty Thunderbolt 4 (USB-C), port USB-A 3.2 Gen 2, port combo 3,5 mm i pełnowymiarowe złącze HDMI 2.0. Dodatkowo urządzenie ma gniazdo kart microSD, które pozwala na szybkie zwiększenie dostępnej pamięci lub przesyłanie plików z aparatu lub telefonu. Book 13 jest także wyposażony w kartę bezprzewodową Intel Wi-Fi 6 AX 201 z najnowszymi protokołami bezprzewodowymi, w tym Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1, zapewniającymi szybką, niezawodną i wygodną łączność bezprzewodową.Cena Razer Book 13 Intel Core i5 zaczyna się od 1299,99 EUR (sugerowana cena detaliczna). Będzie on dostępny w listopadzie 2020 r. wyłącznie w sklepach Razer.com i RazerStore na całym świecie.Laptopy Razer Book 13 Intel Core i7 zaczynają się od 1699,99 EUR (sugerowana cena detaliczna). Będą dostępne w listopadzie 2020 r. na Razer.com, punktach sprzedaży detalicznej RazerStore oraz u wybranych sprzedawców detalicznych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Azji i Pacyfiku, i Chin.