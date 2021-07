Nowy Razer Blade 17 i Blade 15 Base

Raze zaprezentował nowe laptopy: Blade 17 i Blade 15 Base. Zostały wyposażone w procesory Intel Core H-series 11. Generacji, szybszą pamięć masową oraz Thunderbolt 4.

Razer Blade 17

Blade 15 Base

Laptop Razer Blade 15 Base Blade 15 Base zostały wyposażone w dwa gniazda PCIe 4.0 SSD do rozbudowy pamięci masowe.

CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Nowy Razer Blade 17 został wyposażony w procesor Intel Core i9-11900H (osiem rdzeni i 16 wątków) i karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 30 do laptopów (do RTX3080 włącznie). Maksymalna częstotliwość taktowania procesora w trybie turbo wynosi do 4,90 GHz, co oznacza, że użytkownicy mogą spodziewać się radykalnie zwiększonej prędkości działania zarówno podczas grania, jak i w trakcie pracy z obciążeniami wielowątkowymi.Blade 17 jest pokryty nową powłoką chroniącą przed odciskami palców, aby jeszcze bardziej ograniczyć ślady powstające na zewnętrznej obudowie podczas codziennego użytkowania. Platforma Intel 11. Generacji, na której oparto nowego Blade’a, zapewnia szereg usprawnień w zakresie jakości pracy, takich jak szybsza pamięć masowa, szybsza pamięć i łączność Thunderbolt 4.Blade 17 jest wyposażony w ulepszoną kamerę internetową Full HD 1080p, zapewniającą jakość obrazu odpowiednią do każdej sytuacji. Nowy laptop ma również podwojoną liczbę dedykowanych mikrofonów (cztery zamiast wcześniejszych dwóch), dzięki czemu rozmowy wideo będą przebiegać bez żadnych zakłóceń. Cztery głośniki skierowane do góry zapewniają w pełni wciągającą rozgrywkę. Doceniany już wcześniej system chłodzenia oparty na komorze parowej oraz touchpad także otrzymały ulepszenia. Gładzik może się teraz pochwalić zastosowaniem usprawnionej technologii „palm rejection”, która zapobiega przypadkowym ruchom kursora podczas pisania. Ulepszona komora parowa zapewnia jeszcze bardziej wydajny proces rozpraszania ciepła, aby dodatkowo zapobiegać generowaniu wysokich temperatur.Blade 17 może również pochwalić się wszystkimi niezawodnymi i sprawdzonymi funkcjami, których fani oczekują od laptopów Razera, w tym indywidualne podświetlenie Chroma RGB każdego klawisza, immersyjny dźwięk THX Spatial, który zapewnia dynamiczny dźwięk, zwiększający realizm każdej gry czy filmu oraz bogata oferta portów eliminujących niepotrzebne klucze sprzętowe i przejściówki, w tym czytnik kart SD i zasilanie poprzez port USB-C.Razer zaprezentował także model Blade 15 Base, który wraca teraz z procesorami Intel Core i7-11800H 11. generacji i jest już dostępny w przedsprzedaży wyłącznie na Razer.com w cenie od 1 899,99 EUR. Blade 15 Base jest wyposażony w najwyższej klasy możliwości obsługi grafiki, do karty NVIDIA GeForce RTX 3070 do laptopów włącznie. Blade 15 Base zostały wyposażone w dwa gniazda PCIe 4.0 SSD do rozbudowy pamięci masowej, szybszą pamięć i procesor oraz łącznością Thunderbolt 4.Razer Blade 15 oferuje również dźwięk THX Spatial Audio, zapewniający wciągający dźwięk 36 stopni, który umieści cię w samym środku zabawy, czy to podczas grania, czy w trakcie słuchania muzyki czy oglądania filmów.Ceny zupełnie nowego laptopazaczynają się od 2599,99 EUR (sugerowana cena detaliczna) i są już dostępne w przedsprzedaży na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych partnerów detalicznych.Cenyzaczynają się 1 899,99 EUR ( sugerowana cena detaliczna) i są już dostępne w przedsprzedaży wyłącznie w sklepach Razer.com i RazerStore.