Monitory AOC GAMING G3

AOC wprowadza do oferty monitory dla graczy z serii AOC GAMING G3. Jest to pięć modeli o odświeżaniu 165 Hz, mocnej krzywiźnie panelu 1000R i przekątnych ekranu od 27 do 34 cali.

Przeczytaj także: Monitory AOC Q32E2N, U32E2N i Q34E2A

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe AOC C27G3U - tył Modele CU34G3S, CQ32G3SU, CQ27G3SU oraz C27G3U wyposażono w regulację wysokości położenia oraz kąta pochylenia ekranu, a także możliwość jego obrotu w poziomie (swivel). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe AOC CU34G3S Największym z pięciu nowych modeli AOC jest CU34G3S o przekątnej 34 cali, w ultrapanoramicznym formacie 21:9 i rozdzielczości 3440 x 1440 px. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Cena i dostępność:

CU34G3S – 3 049 PLN – lipiec

CQ32G3SU – 2 009 PLN – lipiec

C32G3AE – 1 569 PLN – lipiec

CQ27G3SU – 1 789 PLN – wrzesień

C27G3U – 1 479 PLN – wrzesień

Nowe monitory dla graczy od AOC oparto na matrycach typu VA. Przy aktywnej funkcji Motion Blur Reduction ich czas reakcji wynosi 1 ms MPRT. Charakteryzuje je wysoki kontrast obrazu oraz żywe kolory. Ponadto dla głębszej immersji zwiększono w nich zakrzywienie do poziomu 1000R (1500R w serii G2). Daje to efekt porównywalny z goglami wirtualnej rzeczywistości, jednak bez całkowitego odcięcia się od świata zewnętrznego.Wyświetlacze z serii G3 wspierają technologię Adaptive Sync, która polepsza wrażenia wizualne podczas grania poprzez minimalizację efektu rozrywania obrazu. Została też w nich zaimplementowana technologia redukująca migotanie FlickerFree oraz obniżająca emisję niebieskiego światła LowBlue. Z kolei oprogramowanie AOC G-Menu, które umożliwia zmianę ustawień monitora z poziomu systemu operacyjnego komputera, zostało przeprojektowane.Największym z pięciu nowych modeli AOC jest CU34G3S o przekątnej 34 cali, w ultrapanoramicznym formacie 21:9 i rozdzielczości 3440 x 1440 px. Pozostałe wyświetlacze są konstrukcjami 16:9 o przekątnych 31,5 cala: CQ32G3SU i C32G3AE oraz 27 cali: CQ27G3SU i C27G3U. Monitory różnią się między sobą rozdzielczością. W przypadku CQ32G3SU oraz CQ27G3SU jest to 2560 x 1440 px. Z kolei C32G3AE oraz C27G3U wyświetlają obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 px.Modele CU34G3S, CQ32G3SU, CQ27G3SU oraz C27G3U wyposażono w regulację wysokości położenia oraz kąta pochylenia ekranu, a także możliwość jego obrotu w poziomie (swivel).Sugerowane ceny detaliczne i dostępność nowych monitorów AOC: