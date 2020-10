Czytnik Onyx Boox Max Lumi

Onyx Boox Max Lumi to 13,3-calowy czytnik e-booków z podświetleniem, który przez producenta nazywany jest tabletem E-Ink. Został stworzony głównie z myślą o profesjonalnych zastosowaniach.

Przeczytaj także: Czytnik Onyx Boox Note S

Przeczytaj także: Czytnik Onyx Boox Poke 2

Onyx Boox Max Lumi jest wyposażony w ośmiordzeniowy procesor oraz system operacyjny Android 10, umożliwiający za pośrednictwem sklepu Google Play pobieranie aplikacji.Onyx Boox Max Lumi ma podświetlany 13,3-calowy ekran z regulacją barwy. Pozwala na dostosowanie temperatury podświetlenia do własnych preferencji (od bieli po bursztyn). Nie jest to nowe rozwiązanie, jednak po raz pierwszy zastosowane na tak dużym ekranie E-Ink. Pracując na innych urządzeniach tej wielkości imitujących papier, będziemy zmuszeni do włączenia zewnętrznego oświetlenia, które nie zawsze jest w stanie podświetlić ekran tak, aby zapewnić komfortową pracę.Max Lumi łatwo zmienimy w dodatkowy monitor lub laptopa (po podłączeniu dedykowanej klawiatury), dzięki HDMI i USB-C z OTG.Tablet E-Ink od Onyx Boox został wyposażony w nietłukący się ekran E-Ink Mobius Carta. Długim wycieczkom sprzyja bateria 4300 mAh oraz Quick-charge 4.0, pozwalające na naładowanie tabletu do ⅔ mocy w zaledwie 2 godziny.Max Lumi to także elektroniczny notatnik z matowym ekranem, który zastąpi sterty papieru i pozwoli odpocząć oczom od ekranów LCD. Posiada rysik WACOM, który umożliwia precyzyjne notowanie zarówno bezpośrednio po dokumentach, jak i w dedykowanych aplikacjach do notowania. Transfer plików również nie stanowi problemu. Wystarczy kilka kliknięć, aby przesłać notatki na inne urządzenia, dzięki czemu współpracownicy lub znajomi po spotkaniu mogą od razu otrzymać potrzebne notatki.Onyx Boox Max Lumi to także świetne urządzenie dla tych, którzy dużo czytają w sieci i mają dość błyszczących ekranów LCD. Lumi jako jeden z nielicznych czytników oferuje wygodne i szybkie surfowanie po Internecie. Jednak trzeba pamiętać, że w stosunku do tabletu ma pewne ograniczenia i trudno liczyć na oglądanie filmów. Jednak mimo to możliwe jest odtworzenie dźwięku, dzięki wbudowanym głośnikom oraz korzystanie z mikrofonu.Onyx Boox Max Lumi jest już dostępny w sprzedaży. Proponowana cena na Czytio.pl to 4099 zł.