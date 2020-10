Nowe monitory dotykowe Philips z linii B - 172B9TL i 242B9TL

Philips prezentuje dwa nowe monitory dotykowe z linii B - 172B9TL i 242B9TL. Monitory mają odpowiednio 17 i 24 cale oraz wspierają 10-punktową obsługę za pomocą dotyku.

Philips 172B9TL – 1477 zł

Philips 242B9TL – 1118 zł

Philips 242B9TN (wersja bez podstawy) – 1567 zł

Philips 222B9TN (wersja bez podstawy) – 1343 zł

Philips 172B9TN (wersja bez podstawy) – 1477 zł

Philips 162B9TN (wersja bez podstawy) – 1118 zł

Monitory zostały pokryte powłoką anti-Glare Coating, efekt odbijania światła przez ekran ograniczono do minimum. Eliminuje to potrzebę stosowania zewnętrznych filtrów, nawet w środowiskach pracy, w którym oświetlenie jest skierowane prosto w monitor. Ponadto ekrany spełniają normę wodo- i pyłoodporności IP65 (z przodu), która zapewnia ochronę przed zachlapaniem i kurzem.Monitory wyposażono w funkcję SmoothTouch, opartą na technologii pojemnościowej z 10-punktowym sterowaniem dotykowym. Odporność na zarysowania szkła pokrywającego ekrany jest na poziomie 7H. Jest to szczególne istotne w miejscach takich jak sklepy, supermarkety, hotele, restauracje czy też w branży logistycznej, gdzie istnieje zapotrzebowanie na ekrany odporne na warunki codziennego użytkowania.Monitory wyposażone są w złącza HDMI, DisplayPort i dwa porty USB 3.1 zapewniające szybki transfer danych. Monitory można obsługiwać za pomocą palców, pasywnego rysika (obecny w zestawie) lub specjalnymi rękawiczkami. 17-calowy i 24-calowy monitor mają także podstawy Philips SmartStand w kształcie litery Z zapewniające łatwe ustawienie wysokości i pochylenia ekranu. Ponadto wyświetlacze są kompatybilne z uchwytami VESA.Oba monitory wyposażono w funkcję SmartContrast, dopasowującą kolory i podświetlenie tak, by wyświetlany obraz był maksymalnie czytelny. Z kolei dzięki technologiom LowBlueMode i Flicker-free dbają o komfort użytkowania ograniczając emisję niebieskiego światła i migotanie. Model 242B9TL wspiera rozdzielczość 1920x1080 pikseli.MMD ogłasza również nowe wersje obecnych na rynku monitorów dotykowych Philips (242B9T, 222B9T, 172B9T i 162B9T), które teraz można kupić bez podstawy. Będą one dobrym rozwiązaniem dla klientów, którzy chcą użyć uchwytów VESA. Koszt zakupu będzie niższy, niż odpowiednich produktów ze stopą w zestawie.Urządzenia są już dostępne w sprzedaży. Ceny prezentowanych monitorów prezentują się następująco: