Monitor biznesowy Philips 34B2U3600C

MMD, producent monitorów marki Philips, zaprezentował monitor biznesowy 34B2U3600C z atestem TCO Certified, generation 10 i 5-letnią gwarancją producenta. Monitor ma zakrzywiony ekran o rozdzielczości 3440 x 1440 (WQHD), odświeżanie na poziomie 120 Hz oraz 10-bitową matrycę VA, zdolną do wyświetlenia 1,07 mld kolorów.

34-calowy ekran UWQHD dla komfortowej pracy

Monitor ma zakrzywiony ekran o rozdzielczości 3440 x 1440 (WQHD), odświeżanie na poziomie 120 Hz oraz 10-bitową matrycę VA.

Złącze USB-C pozwoli zapanować nad kablami

Podłączone urządzenie będzie ładowane z mocą 90 W, dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał poszukiwać ładowarki do laptopa.

Przełącznik SmartKVM pozwoli natomiast na wygodne przełączanie się między 2 podłączonymi urządzeniami, a wsparcie dla technologii MultiView – jednoczesne wyświetlanie obrazu z 2 osobnych źródeł.

Monitor przyjazny dla użytkownika i środowiska

Cena i dostępność

Monitor Philips 34B2U3600C oferuje 34-calowy ekran VA o proporcjach 21:9. Taki układ szczególnie docenią osoby, które pracują na stanowiskach wymagających równoległego dostępu do różnych dokumentów. Dzięki podglądowi na 2-3 pliki tekstowe lub arkusze jednocześnie, nie ma potrzeby przełączania się między kartami, a układ monitora pozwala na bezproblemowy odczyt oraz wprowadzanie danych na każdym z aktywnych plików.Osoby korzystające z pojedynczego monitora do pracy oraz rozrywki docenią z kolei rozdzielczość 3440 x 1440 (UWQHD) oraz możliwość wyświetlenia 1,07 mld kolorów. Takie połączenie pozwala dostrzec najbardziej subtelne szczegóły oraz przejścia między wyświetlanymi kolorami. Dodatkowym atutem jest również odświeżanie panelu, które wynosi 120 Hz – to znacznie więcej niż obecny standard dla monitorów biurowych, wynoszący między 60 Hz a 75 Hz.Model 34B2U3600C został wyposażony w złącze USB-C z DisplayPort Alt Mode, przy pomocy którego można bezproblemowo podłączyć kompatybilnego laptopa i jednocześnie wyświetlać obraz, przy okazji korzystając z peryferiów wpiętych w Hub USB monitora oraz korzystać z dostępu do internetu za sprawą złącza RJ45, pozwalającego na wpięcie kabla sieciowego prosto w monitor.Dodatkowo, podłączone urządzenie będzie ładowane z mocą 90 W, dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał poszukiwać ładowarki do laptopa. Takie rozwiązanie nie tylko ogranicza liczbę kabli przy biurku, ale również pozwala na zachowanie porządku oraz łatwą organizację stanowiska pracy.Atutem urządzenia są również wbudowane głośniki stereo, które pozwalają na uczestnictwo w spotkaniach, nawet jeśli użytkownik zapomni o słuchawkach, czy odsłuchiwanie podcastów z dala od monitora.Przełącznik SmartKVM pozwoli natomiast na wygodne przełączanie się między 2 podłączonymi urządzeniami, a wsparcie dla technologii MultiView – jednoczesne wyświetlanie obrazu z 2 osobnych źródełZastosowana w urządzeniu technologia SoftBlue ogranicza potencjalnie szkodliwe światło niebieskie, które emitowane jest przez monitor. Poświadczenie certyfikatem TÜV Rheinland Eyesafe RPF 40 gwarantuje, że zastosowana ochrona nie tylko jest skuteczna, ale również nie wpływa negatywnie na jakość wyświetlanych kolorów. Ponadto atest TCO Certified, generation 10 potwierdza spełnianie przez monitor kryteriów związanych z ekologią, społeczną odpowiedzialnością oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. W trosce o dalsze ograniczanie negatywnego wpływu elektroniki na środowisko, Philips Monitors wprowadziło również 5-letnią gwarancję dla tego modelu, podkreślając tym samym dążenie do wydłużenia cyklu życia swoich urządzeń.Philips 34B2U3600C będzie dostępny w sprzedaży od lutego w sugerowanej cenie producenta 1826 PLN.