Przenośny monitor AOC 16T2

AOC wprowadza do oferty przenośny monitor 16T2 obsługujący sterowanie dotykiem, z wbudowanym powerbankiem. AOC 16T2 przyjmuje sygnał obrazu przez złącze USB-C lub Micro-HDMI. Jego panel wyświetla obraz Full HD na matowej matrycy IPS o przekątnej 15,6 cala.

Przeczytaj także: Monitory AOC Q32E2N, U32E2N i Q34E2A

Cena i dostępność:

Przeczytaj także: Monitor AOC AG273QZ

Monitor AOC 16T2 wyświetla obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 px. Ma matową powłokę i został przystosowany do sterowania dotykiem w 10 punktach jednocześnie. Funkcja dotyku jest wspierana przez systemy Windows 7 i nowsze, Android oraz macOS w przypadku komputerów stacjonarnych.AOC 16T2 waży niecały kilogram, a jego grubość wynosi mniej niż centymetr. Ma aluminiową obudowę, w której mieści się bateria o pojemności 8 000 mAh. Może ona działać w dwóch trybach. Gdy urządzenie wyświetla obraz może służyć jako jego zasilanie. Pozwala to np. na podpięcie monitora do smartfona i jednoczesne zachowanie wysokiej jasności panelu, co jest istotne w przypadku korzystania z urządzenia na zewnątrz. W przypadku braku baterii większość smartfonów nie byłaby w stanie podać wystarczającej ilości energii do pracy wyświetlacza z pełną jasnością. Drugi scenariusz to wykorzystanie nieaktywnego monitora jako powerbank do ładowania smartfona.Monitor 16T2 wyposażono w dwa porty USB-C po przeciwnych stronach obudowy, aby móc podłączyć monitor w sposób najwygodniejszy dla użytkownika. Złącza USB-C (zgodne z Thunderbolt 3) przesyłają jednocześnie sygnał obrazu i dźwięku, zasilanie oraz dane dla funkcji dotykowej. Jeśli urządzeniu, do którego będzie podłączony monitor brakuje portu USB-C − nic straconego. Monitor można podłączyć przewodem HDMI – Micro-HDMI. Z kolei dane funkcji dotykowej będą przekazywane przez dołączony przewód USB-C – USB-A.Nowy monitor może być stosowany jako dodatkowy ekran dla laptopa, ale także do odtwarzania filmów ze smartfona na znacznie większym ekranie. Dzięki funkcji rozpoznania dotyku, 16T2 może też służyć jako narzędzie do sporządzania notatek.Dołączone w komplecie magnetyczne etui nie tylko chroni wyświetlacz w trakcie transportu, ale służy też za podstawkę dla monitora. Pozwala ona na korzystanie z niego zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. Gdyby zaszła potrzeba skorzystania z uchwytu VESA, monitor wyposażono w otwory o rozstawie 75 x 75.Sugerowana cena detaliczna AOC 16T2 wynosi 1 429 PLN.Nowy model zostanie wprowadzony do sprzedaży w październiku br.