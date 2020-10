Odświeżone notebooki HP Pavilion 13, Pavilion 14 oraz Pavilion 15

HP prezentuje odświeżone notebooki Pavilion 13, Pavilion 14 oraz Pavilion 15. Notebooki zostały wyposażone w procesory Intel® Core ™ 11. generacji z grafiką Intel® Iris® Xe. Ich obudowy zostały wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oraz materiałów wyprodukowanych z plastiku wyłowionego z oceanu.

Przyspieszony dostęp do plików i lepszą wydajność pamięci masowej: wszystkie trzy urządzenia oferują opcjonalną technologię pamięci dwukanałowej i opcjonalną pamięć Intel® Optane™ ze standardem PCIe SSD do 1 TB.

Żywotność baterii: Najnowsze laptopy Pavilion z łatwością zapewniają zasilanie przez cały dzień – do 8,5 godziny pracy na baterii w modelu Pavilion 13 i do 8,75 godziny w Pavilion 15.3

Porty potrzebne do utrzymania produktywności: port HDMI 2.0 umożliwia łatwe podłączenie zewnętrznego monitora 5K, a wszechstronny port SuperSpeed USB-C® obsługuje dane, wyświetlanie i dostarczanie energii.

Pozostań w kontakcie dzięki szybszym prędkościom: dzięki Wi-Fi 6 komputery Pavilion zapewniają do czterech razy większą maksymalną prędkość Wi-Fi i 75% mniejsze opóźnienia.

Szybki dostęp do komputera w dowolnym momencie: otwórz laptopa, aby natychmiast go wybudzić dzięki nowoczesnemu trybowi czuwania HP, by otrzymywać wiadomości e-mail, powiadomienia i strumieniować muzykę w trybie o niższym zużyciu energii.

Wspaniałe wrażenia wideo i audio w dzisiejszych nowej rzeczywistości: dwa głośniki HP, technologia HP Audio Boost i dostrojenie przez B&O zapewniają bogaty, autentyczny dźwięk, a kamera HP Wide Vision HD ma 88-stopniowe, szerokokątne pole czatu wideo zapewniając krystalicznie czyste detale.

Ceny i dostępność:

HP Pavilion 13 będzie dostępny w październiku, w cenie od $679.99.

HP Pavilion 14 będzie dostępny w październiku, w cenie od $579.99.

HP Pavilion 15 będzie dostępny w październiku, w cenie od $599.99, za model z procesorem AMD.

Kartony i inne elementy użyte do pakowania nowych urządzeń są również w 100% pozyskiwane ze zrównoważonych źródeł i nadają się do recyklingu. Laptopy mają również certyfikat EPEAT Silver i Energy Star.Najnowsze komputery Pavilion są inspirowane sztuką. Dzięki czystym liniom i rzeźbiarskim elementom z atrakcyjnymi krawędziami w kształcie klepsydry, użytkownicy mogą łatwo otworzyć urządzenie ze wszystkich trzech stron. W ramach przeprojektowania serii Pavilion, urządzenia te mają gładką metalową obudowę 3D.Pavilion 15 ma stosunek ekranu do obudowy (screen-to-body ratio - STBR), na poziomie 86%, a we wszystkich trzech urządzeniach postawiono na smuklejszą konstrukcję, dzięki mniejszym wymiarom. Wyświetlacze mają trójstronną ramkę z mikro-krawędziami - Pavilion 13 będzie dostępny z ekranem o rozdzielczości Full HD lub Ultra HD, natomiast Pavilion 14 i Pavilion 15 z panelami HD lub Full HD. Urządzenia obsługują również przesyłanie strumieniowe Microsoft High Dynamic Range (HDR) z technologią High Efficiency Video Coding (HEVC) preinstalowaną na panelach FHD i UHD, aby zapewnić bogatsze i bardziej kolorowe wrażenia wizualne.Urządzenia są dostępne w pięciu wariantach kolorystycznych. Wszystkie modele będą oferować kombinacje kolorów naturalnego srebra, świetlistego złota i ceramicznej bieli. Pavilion 14 zaoferuje również odcień delikatnego różu, natomiast Pavilion 15 będzie oferował cztery różne opcje kolorystyczne.Wszystkie komputery wyposażono w: pełną klawiaturę, większy, nowocześniejszy i precyzyjny panel dotykowy do obsługi i łatwiejszej nawigacji, a także opcjonalny czytnik linii papilarnych zwiększający bezpieczeństwo.Komputery Pavilion są wyposażone w procesory Intel® Core™ 11. generacji z grafiką Intel® Iris® Xe. Pavilion 14 i Pavilion 15 opcjonalnie będą wyposażone w kartę graficzną NVIDIA® GeForce® MX450, a Pavilion 15 będzie również oferował opcjonalne procesory mobilne AMD Ryzen™ z serii 4000.Inne funkcje obejmują: