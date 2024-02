Na rynek trafił nowy czytnik Onyx Boox Note Air 3. To wielofunkcyjny monochromatyczny czytnik z systemem Android 12, dostępem do Sklepu Google Play oraz możliwością odczytywania plików PDF.

Cienki jak papier, solidny i poręczny

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Onyx Boox Note Air 3 - aplikacja do notowania Jeżeli chcesz stworzyć bardziej zaawansowaną notatkę czy rysunek, skorzystaj z możliwości tworzenia warstw. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Onyx Boox Note Air 3 - czytanie Aplikacja NeoReader zapewni Ci wygodne dostosowanie stylu i rozmiaru czcionki, rozmiaru interlinii, marginesów i wiele innych parametrów. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Twórz bez ograniczeń na Note Air 3

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Onyx Boox Note Air 3 - rysowanie Rysik rozpoznaje różne stopnie nacisku, dzięki czemu możesz robić grubsze linie, bez zmiany grubości pędzla. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Notowanie na Note Air 3

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Onyx Boox Note Air 3 - funkcja podkreślania podczas czytania Możliwość pisania notatek podczas czytania została stworzona dla tych, którzy lubią zapisywać swoje przemyślenia czy zaznaczać ulubione fragmenty książki. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Wszechstronność Androida

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czytnik Onyx Boox Note Air 3 To wielofunkcyjny monochromatyczny czytnik z systemem Android 12, dostępem do Sklepu Google Play oraz możliwością odczytywania plików PDF. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Pozwól się wciągnąć w świat twoich książek

Boox Note Air 3 został stworzony z aluminium. Tył czytnika charakteryzuje się satynową fakturą, natomiast przednia część pokryta jest matową warstwą, która sprawnie imituje wrażenie pisania po papierze. Na bokach czytnika umieszczone są dwa głośniki, slot na kartę microSD, uniwersalne wejście USB typu C oraz przycisk włączania/wyłączania. Tablet łatwo się trzyma w dłoni, dzięki temu, że jest niezwykle cienki (5,8 mm).Ekran E Ink HD o rozdzielczości 227 PPI sprawia, że Note Air 3 zapewnia wysoką jakość czytanych treści. Teksty i obrazy są wyraźne, a sam tablet dzięki technologii elektronicznego papieru jest przyjazny dla wzroku.Note Air 3 to idealny czytnik do robienia notatek. Jego responsywność i wyraźny czarny tusz sprawiają, że czujesz się jakbyś faktycznie pisał po kartce papieru. Możesz zapisać 5 ustawień pióra, które będą pod ręką zawsze kiedy otworzysz aplikację notatek. Ponad 20 szablonów do tworzenia pozwoli zapomnieć o stosach notesów, zeszytów czy kalendarzy. Note Air jest niczym kartka papieru, ale o wiele bardziej funkcjonalna. Koniec kreślenia błędów, wystarczy wybrać narzędzie gumki i zacząć na nowo. Dzięki zaawansowanym funkcjom pisania możesz konwertować swoje odręczne pismo na tekst. Narzędzie lasso pozwoli Ci łatwo przenosić elementy, jeżeli zapragniesz innego układu. Jeżeli chcesz stworzyć bardziej zaawansowaną notatkę czy rysunek, skorzystaj z możliwości tworzenia warstw.Pomijając już wcześniej wspomnianą funkcję przemiany notatek na tekst, idąc w głąb urządzenia coraz więcej rzeczy nas pozytywnie zaskakuje. Na dole panelu znajdziemy przycisk do linkowania książek czy stron do notatki. Jest to wspaniała funkcja, ponieważ dostajesz możliwość stworzenia całej bazy wiedzy do uczenia się w jednym miejscu i udostępnianie tego dalej. Możesz także wstawić osobnym przyciskiem samo nagranie. Akcelerometr zapewni Ci tworzenie w pionie lub poziomie.Wyszukiwanie notatek jest proste i intuicyjne. Po otworzeniu aplikacji notatek wystarczy kliknąć ikonę lupy i wpisać kluczowe frazy notatek.Jednym z ważniejszych punktów jest rysik, dołączony do notatnika. Rozpoznaje różne stopnie nacisku, dzięki czemu możesz robić grubsze linie, bez zmiany grubości pędzla. Wygodnie się go trzyma i nie powoduje odcisków nawet po kilkugodzinnym użytkowaniu. Możesz go z łatwością przenosić poprzez magnetyczne przyczepienie do czytnika. Jego końcówka jest bardzo precyzyjna i pozwala na łatwe tworzenie notatek.Oprogramowanie Android 12 pozwoli dowolnie spersonalizować Twój czytnik. Możesz pobrać to co Ci potrzebne i zamienić wszystkie twoje urządzenia na jeden czytnik, który zadba o zdrowie twoich oczu, a E Ink Carta 1200 zapewni Ci wyrazistość czytanych treści.Nawet dynamiczne animacje w aplikacjach dobrze wyglądają dzięki dopracowanym trybom odświeżania.Note Air 3 obsługuje wiele formatów. Czy to format mangi, PDF czy format e-booka, z czytnikiem Onyx Boox masz swobodę dowolnego czytania. Aplikacja NeoReader zapewni Ci wygodne dostosowanie stylu i rozmiaru czcionki, rozmiaru interlinii, marginesów i wiele innych parametrów.Twoje lektury i notatki możesz szybko przesyłać, dzięki aplikacji Boox Drop, chmurze czy funkcji Wi-Fi.Chcesz zamienić swoje e-booka w audiobooka? Teraz jest to możliwe. Funkcja Text-to-Speech (tekst na mowę) zapewnia przemianę twojej książki w wysokiej jakości dźwięk, który możesz słuchać z głośników wbudowanych w urządzenie. Dodatkowo, dzięki Bluetooth wygodnie podłączysz swoje słuchawki, żeby zanurzyć się w lekturę podczas jazdy autobusem czy w zaciszu twojego domu.Możliwość pisania notatek podczas czytania została stworzona dla tych, którzy lubią zapisywać swoje przemyślenia czy zaznaczać ulubione fragmenty książki. Możesz to zrobić bezpośrednio na twoim e-booku lub skorzystać z funkcji podziału ekranu. Podziel swój czytnik na dwie części i otwórz notatnik czy jakąkolwiek inną aplikację podczas lektury.Sugerowana cena na Czytio.pl to 1999 zł.