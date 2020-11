Monitor Porsche Design AOC AGON PD27

Porsche Design i AOC przedstawiają nowy monitor dla graczy -Porsche Design AOC AGON PD27. To 27-calowy model Quad HD o odświeżaniu 240 Hz i stylistyce inspirowanej samochodami wyścigowymi.

Przeczytaj także: Monitor AOC AG272FCX6 dla graczy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Porsche Design AOC AGON PD27 - tył Do dyspozycji użytkownika oddano 4-portowy hub USB 3.2, dwa porty HDMI 2.0 oraz dwa DisplayPort 1.4. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Przeczytaj także: Monitor AOC C3583FQ z zakrzywionym ekranem

Bryła PD27 ma srebrną podstawę w kształcie klatki bezpieczeństwa, znanej z pojazdów wyścigowych. Tak jak w samochodzie sportowym, pomaga ona utrzymać stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Pozostając wiernym filozofii projektowej Porsche Design, czyli łączenia stylu z osiągami, PD27 może wyświetlać na blacie logo AGON lub Porsche Design w różnych kolorach, jak i rozświetlić tył panelu.PD27 wyświetla obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 240 Hz i czasie reakcji 1 ms GtG oraz 0,5 ms MPRT. Jego 27-calowy panel VA o jasności 550 nitów pozwala korzystać z niego w jasnych pomieszczeniach. Matryca PD27 jest mocno zakrzywiona (1000R), dając wrażenie otoczenia przez obraz. Jest to szczególnie ciekawa cecha dla sympatyków gier wyścigowych. Oprócz tego monitor otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 400 oraz AMD FreeSync Premium Pro. Ostatnia z funkcji zapewnia komfortową rozgrywkę, wolną od efektu rozrywania obrazu.W zestawie z PD27 znajduje się bezprzewodowy pilot na podczerwień. Pozwala on na szybki dostęp do ustawień monitora oraz profili dla gier. W monitor zostały wbudowane 5-watowe głośniki z certyfikatem DTS Sound. Oprócz tego do dyspozycji użytkownika oddano 4-portowy hub USB 3.2, dwa porty HDMI 2.0 oraz dwa DisplayPort 1.4.Sugerowana cena detaliczna Porsche Design AOC AGON PD27 wynosi 3 669 PLN. Zostanie on wprowadzony do sprzedaży w listopadzie br. Monitor będzie można nabyć w sklepach Porsche Design, u wybranych sprzedawców oraz na stronie www.porsche-design.com.