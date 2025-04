Nowe laptopy Acer Swift i Aspire z AI

Acer zaprezentował nowe laptopy Copilot+ PC z serii Acer Swift AI, Acer Swift Go AI i Acer Aspire AI, które zostały wyposażone w najnowsze procesory Intel® Core™ Ultra oraz AMD Ryzen™ AI 300, a także modele Acer Aspire Lite 14 i Aspire Lite 16.

Moc AI w Twoim zasięgu

Acer Swift AI: wydajność i styl w klasie premium

Acer Swift Go AI: dynamika AMD i wszechstronność na co dzień

Acer Swift Go 14 AI i Swift Go 16 AI to mobilne i wydajne maszyny Copilot+ PC z procesorami AMD Ryzen™ AI 300 Series (np. Ryzen™ AI 7 350, Ryzen™ AI 5 340) i grafiką AMD Radeon™ (np. 860M, 840M).

Acer Aspire 14 AI: inteligentne wsparcie w pracy i rozrywce

Acer Aspire 14 AI to inteligentny laptop Copilot+ PC, który jest wyposażony w procesory Intel® Core™ Ultra (np. Core™ Ultra 5 226V), do 32 GB pamięci LPDDR5X i dysk SSD NVMe (do 512 GB).

Acer Aspire Lite: niezawodność w przystępnej formie

Dostępność i ceny

Sercem nowych laptopów Acer są procesory Intel® Core™ Ultra (Lunar Lake) oraz AMD Ryzen™ AI 300 Series (Strix Point). To, co je wyróżnia, to wbudowane jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) – wyspecjalizowane układy, które przejmują zadania związane ze sztuczną inteligencją. Dzięki NPU, przetwarzanie AI odbywa się lokalnie na urządzeniu, co oznacza szybsze działanie funkcji inteligentnych, mniejsze zużycie energii i lepszą ochronę prywatności. Laptopy spełniające wymogi Copilot+ PC oferują dostęp do rozszerzonych możliwości AI w systemie Windows, a dedykowany klawisz Copilot zapewnia do nich natychmiastowy dostęp.Acer Swift 14 AI i Swift 16 AI napędzane są procesorami Intel® Core™ Ultra (np. Core™ Ultra 5 228V), które we współpracy z nawet 32 GB szybkiej pamięci LPDDR5X i dyskiem SSD NVMe do 512 GB zapewniają płynną i responsywną pracę. Smukła ok. 16 mm i lekka od 1.26 kg dla 14" wersji konstrukcja sprawia, że urządzenia te są idealnymi towarzyszami w podróży.Laptopy posiadają wyświetlacze OLED (14" lub 16", WUXGA 1920x1200) oferujące żywe kolory (100% DCI-P3) i głęboką czerń. Błyskawiczną łączność ze światem gwarantują moduły Wi-Fi 7 (także w wersji Killer™) oraz porty Thunderbolt™ 4 przez USB-C.Acer Swift Go 14 AI i Swift Go 16 AI to mobilne i wydajne maszyny Copilot+ PC z procesorami AMD Ryzen™ AI 300 Series (np. Ryzen™ AI 7 350, Ryzen™ AI 5 340) i grafiką AMD Radeon™ (np. 860M, 840M). Konfiguracje z maksymalnie 32 GB pamięci LPDDR5X i dyskiem SSD NVMe do 512 GB zapewniają szybkie działanie nie tylko w pracy codziennej, ale również przy nieco wymagających zadaniach. Laptopy mają szeroki wybór wyświetlaczy 16:10 (14" lub 16"), w tym OLED (WUXGA lub 2.8K) i IPS, także z opcją dotykową. Mimo dużej mocy, laptopy pozostają lekkie (od 1.29 kg dla 14") i poręczne, a zawias 180° zwiększa elastyczność pracy. Najnowsze standardy łączności Wi-Fi 7 i USB4® (40 Gbps) zapewniają szybki transfer danych. Wideokonferencje nabiorą jakości dzięki kamerze 1440p QHD IR z przesłoną prywatności.Acer Aspire 14 AI to inteligentny laptop Copilot+ PC, który jest wyposażony w procesory Intel® Core™ Ultra (np. Core™ Ultra 5 226V), do 32 GB pamięci LPDDR5X i dysk SSD NVMe (do 512 GB). Dostępne są wersje z 14-calowym ekranem WUXGA (1920x1200) typu OLED lub IPS (także dotykowym). Aspire 14 AI dba o bezpieczeństwo dzięki platformie Secured-Core PC (Level 3) i kamerce FHD IR dla Windows Hello. Nowoczesny zestaw portów z Thunderbolt™ 4 oraz łączność Wi-Fi 6E gwarantują dobrą komunikację w praktycznie każdym scenariuszu. Całość zamknięto w eleganckiej obudowie (ok. 1.4 kg) z metalową pokrywą w kolorze Steel Gray.Acer Aspire Lite 14 i Aspire Lite 16 oferują sprawdzoną wydajność w atrakcyjnej cenie. Procesory Intel® Core™ i5 13. generacji (np. i5-1335U), do 16 GB pamięci RAM DDR5 i dyski SSD PCIe Gen4 (do 512 GB) zapewniają komfortową pracę z podstawowymi aplikacjami. Dedykowany klawisz Copilot ułatwia korzystanie z funkcji AI w Windows. Wyraźny obraz gwarantują ekrany 14" lub 16" IPS WUXGA. Laptopy są smukłe (16.9 mm), lekkie (od 1.5 kg dla 14") i posiadają praktyczny zawias 180°. Wyposażono je w niezbędne porty, w tym funkcjonalny USB-C i HDMI 1.4.Laptopy z serii Acer Aspire Lite są już dostępne w kwocie od 2499 zł.Laptop Acer Swift 14 AI jest już dostępny w kwocie od 3999 zł.Modele z serii Acer Swift Go (na procesorach AMD) oraz Acer Aspire AI dostępne będą od końca maja tego roku.