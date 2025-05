Laptopy Acer Swift Edge AI i Swift Go AI

Acer zaprezentował nowe laptopy Swift Edge 14 AI i serię Swift Go AI. Nowe laptopy Copilot+ z procesorami Intel® Core™ Ultra serii 200V są bardzo lekkie, mają ekrany OLED i wykorzystują sztuczną inteligencję.

Laptop łączący OLED i matową matrycę

Swift Go AI – mobilność spotyka moc Copilot+

Swift Go 16 AI wyposażono w 16-calowy ekran 2K OLED WUXGA+ (2048 × 1280), natomiast Swift Go 14 AI oferuje 14-calowy panel OLED WUXGA (1920 × 1200).

Acer Swift Go 16 AI i Swift Go 14 AI to laptopy wyposażone w procesory Intel® Core™ Ultra 7 258V oraz grafikę Intel® Arc.

Łączność, która zachwyca

Ceny i Dostępność

Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) to komputer Copilot+, który łączy potężną moc z lekką konstrukcją. Ważąc 0,99 kg, oferuje doskonałą wydajność AI oraz 14-calowy wyświetlacz 3K OLED Edge-to-Edge z DisplayHDR™ TrueBlack 600, zapewniający kinowej jakości obraz dzięki 100% pokryciu gamy kolorów DCI-P3. Jest to laptop wyposażony w powłokę Corning® Gorilla™ Matte Pro, która redukuje odbicia ekranu o 95% w porównaniu do alternatywnych matowych powierzchni szklanych, zapewniając lepszą widoczność na zewnątrz.Swift Edge 14 AI został wyposażony w procesor Intel® Core™ Ultra 9 288V, który umożliwia płynną pracę z aplikacjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję - od przetwarzania obrazu, przez analizę tekstu, aż po redukcję szumów. Zintegrowana karta graficzna Intel® Arc™ oraz dedykowany układ NPU wspólnie zapewniają jeszcze lepsze skalowanie obrazu i szybsze generowanie treści. Urządzenie oferuje do 32 GB szybkiej pamięci LPDDR5X i dysk PCIe Gen 4 o pojemności do 1 TB, a bateria zapewnia nawet 21 godzin pracy na jednym ładowaniu.Całość zamknięto w ultracienkiej obudowie z wysokiej jakości stopu magnezu i aluminium. Nowoczesny charakter urządzenia podkreślają subtelny wzór podwójnej strzałki oraz klawiatura typu soft-touch z unikalną powłoką UV, odporną na zużycie i powstawanie plam. Całość dopełnia zgodność z normą wytrzymałości MIL-STD 810H.Acer Swift Go 16 AI i Swift Go 14 AI to laptopy wyposażone w procesory Intel® Core™ Ultra 7 258V oraz grafikę Intel® Arc, wspieraną przez do 32 GB pamięci LPDDR5X i błyskawiczny dysk SSD PCIe Gen 4 NVMe o pojemności do 2 TB oferują doskonałą moc obliczeniową. Jako laptopy z serii Copilot+, oferują długi czas pracy na baterii - nawet do 16 godzin podczas przeglądania internetu.Nowe Swift Go AI wyposażono w udoskonalony touchpad Acer Multi-Control, umożliwiający intuicyjne sterowanie multimediami i funkcjami konferencyjnymi - takimi jak odtwarzanie, pauza, regulacja głośności czy szybkie udostępnianie ekranu - bezpośrednio z poziomu gładzika. Nowa funkcja Acer MyKey pozwala z kolei przypisywać własne skróty do automatyzacji i błyskawicznego uruchamiania wybranych aplikacji.Oba modele oferują wyraziste wyświetlacze OLED o proporcjach 16:10. Swift Go 16 AI wyposażono w 16-calowy ekran 2K OLED WUXGA+ (2048 × 1280), natomiast Swift Go 14 AI oferuje 14-calowy panel OLED WUXGA (1920 × 1200). Wszystkie ekrany posiadają certyfikaty VESA DisplayHDR™ TrueBlack 500 oraz Eyesafe® 2.0, co gwarantuje żywe kolory, głęboką czerń i większy komfort dla wzroku.Laptopy z nowej serii Swift AI łączą zaawansowaną technologię z inteligentnym podejściem do codziennej pracy. Wbudowane kamery 1080p FHD IR obsługują logowanie twarzą za pośrednictwem Windows Hello, zapewniając szybki i bezpieczny dostęp do urządzenia. Dzięki technologii Acer User Sensing komputer rozpoznaje obecność użytkownika - automatycznie wygasza ekran po jego odejściu i wybudza go, gdy ten wraca.Jakość rozmów głosowych podnosi Acer PurifiedVoice™ 2.0, wspierana przez potrójny zestaw mikrofonów, który skutecznie eliminuje hałasy z otoczenia i zapewnia czysty, wyraźny dźwięk. Do dyspozycji użytkownika oddano także inteligentne narzędzia, takie jak Acer Assist - działające offline rozwiązanie oparte na AI, które pozwala błyskawicznie przeszukiwać lokalne dokumenty i pliki.Seria Swift AI wspiera najnowsze standardy łączności, w tym porty HDMI 2.1, USB Type-C, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 lub nowszy. Za immersyjne wrażenia dźwiękowe odpowiada technologia DTS:X Ultra.Utrzymując zaangażowanie w zrównoważony rozwój, Acer kontynuuje inicjatywę Earthion - nowe laptopy wykonano z tworzyw pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR), zapakowano w w 100% ekologiczne opakowania i wyróżniono certyfikatem EPEAT Gold.(SFE14-51/T) będzie dostępny w regionie EMEA w czerwcu, w cenie od 1599 EUR.(SFG16-74) będzie dostępny w regionie EMEA w sierpniu, w cenie od 1299 EUR.(SFG14-75) będzie dostępny w regionie EMEA w lipcu, w cenie od 1199 EUR.