Laptopy Acer Swift X i Acer Aspire C27 i C24

Acer zaprezentował laptopa Acer Swift X oraz komputery stacjonarne Aspire C27 i C24 All-in-One. Wszystkie nowe komputery wyposażone będą w najnowsze procesory Intel® Core™ 12. generacji.

Acer Swift X - superwydajny i ultraprzenośny

Laptopy Acer Swift X wyposażone są w ekran IPS o proporcjach 16:10 - 2240x1400 w przypadku modelu 14-calowego i 2560x1600 (WQXGA) w przypadku modelu 16-calowego.

Acer Aspire C27 i C24 — domowa stacja robocza all-in-one

Komputery All-In-One Aspire C27 i C24 oferowane są z systemem Windows 11 i z najnowszym procesorem Intel® Core™ i7 do 12. generacji.

Acer Aspire C27 i C24 oferują użytkownikowi 64 GB pamięci RAM DDR4 oraz dysk SSD o pojemności 512 GB.

Ultraprzenośny, 14-calowy laptop Swift X (SFX14-51G), ważący 1,4 kg ma smukłą aluminiową obudowę o grubości 17,9 mm Został wyposażony w procesor Intel Core 12. generacji (max. 14 rdzeni) i kartę graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti. Wentylator, wlot powietrza w klawiaturze i podwójne ciepłowody rozpraszają ciepło generowane przez elementy wnętrza komputera, dzięki czemu jest w stanie pracować z najwyższą wydajnością nawet przy sporym obciążeniu. To z pewnością docenią np. twórcy treści zajmujący się projektowaniem multimediów. Urządzenie, opracowane wspólnie z firmą Intel, będzie spełniać wymagania standardu Intel Evo w zakresie szybkości pracy, natychmiastowego wybudzania, czasu pracy na baterii, szybkiego ładowania i współpracy z innymi urządzeniami.Model 16-calowy (SFX16-52G) będzie oferowany z procesorami Intel Core 12. o maksymalnie 14 rdzeniach (6 rdzeni P i 8 rdzeni E) oraz dedykowaną kartą graficzną Intel Arc™. Dodatkowe dwa cale przestrzeni zajmuje superwydajny układ chłodzący, na który składają się dwa wentylatory, podwójne miedziane ciepłowody, klawiatura z wlotem powietrza i powiększony wylot u boku.Oba modele korzystają z systemu Windows 11 i wyposażone są w ekran IPS o proporcjach 16:10 - 2240x1400 w przypadku modelu 14-calowego i 2560x1600 (WQXGA) w przypadku modelu 16-calowego - o imponująco wąskich ramkach co przekłada się na współczynnik powierzchni ekranu do obudowy na poziomie 92,22%. 100% pokrycie gamy kolorów sRGB i jasność na poziomie do 400 nitów sprawiają, że Swift X zachwyca jakością wyświetlanego obrazu. Co więcej, zastosowana technologia Acer BluelightShield™ poprawia komfort obcowania z obrazem, a Acer ExaColor™ i Acer Color Intelligence™ czynią wyświetlane kolory jeszcze żywszymi.Użytkownicy komputera Acer Swift X mogą skorzystać z nawet do 32 GB pamięci LPDDR5 i 2 TB pamięci masowej PCIe SSD, a technologia Intel Wi-Fi 6E (802.11ax) sprawia, że łączność z sieciami jest stabilna i szybka - błyskawiczne udostępnianie plików i płynny streaming treści video w jakości 4K to żadne wyzwania. Wśród dostępnych złącz znajdują się: dwa porty USB 3.2 Gen 1 Type-C z obsługą standardu Thunderbolt 4 (do 40 GB), dwa porty USB 3.2 Type-A, złącze HDMI 2.0 oraz czytnik linii papilarnych ułatwiający logowanie do systemu za pomocą Windows Hello. W obydwu modelach znajdziemy przednią kamerę FHD MIPI korzystającą z rozwiązania Acer Temporal Noise Reduction (TNR), które redukuje szumy i zapewnia wysoką jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu, technologię Acer PurifiedVoice™ z funkcją AI Noise Reduction, która sprawia, że prowadzone rozmowy stają się wyraźniejsze, a także standard DTS.Komputery All-In-One (AIO) Aspire C27 (27 cali, C27-1751) i C24 (24 cale, C24-1750) oferowane są z systemem Windows 11 i z najnowszym procesorem Intel® Core™ i7 do 12. generacji, kartą graficzną NVIDIA GeForce MX550, a do tego oferują użytkownikowi 64 GB pamięci RAM DDR4 oraz dysk SSD o pojemności 512 GB i dysk HDD o pojemności 1 TB. W parze z tym imponującym zapleczem sprzętowym idzie też szereg opcji łączności, takich jak standard Wi-Fi 6E, zapewniający szybkie i stabilne połączenie sieciowe, technologia Bluetooth® 5.2, ułatwiający wymianę danych między urządzeniami, czy standard Thunderbolt™ 4, zapewniający dwukierunkową przepustowość na poziomie 40 Gb/s.Wideorozmowy stają się coraz bardziej powszechne. Dlatego Aspire C27 został wyposażony w kamerę internetową FHD 1080p oraz dwa mikrofony stereo umożliwiające prowadzenie wideokonferencji w warunkach wysokiej jakości dźwięku, a dzięki współczynnikowi powierzchni ekranu do obudowy na poziomie 91,14%, wyświetlany obraz robi niesamowite wrażenie. Kamerę można również przechylać (od -5 do 25°), co daje użytkownikowi możliwość ustawienia jej jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy tak, aby kadr skupiał się w pożądanym przez użytkownika miejscu. Technologia Acer BlueLightShield poprawia komfort oglądania wyświetlanego obrazu, a wygodna w użyciu zaślepka kamery internetowej chroni naszą prywatność po zakończeniu rozmowy.Niewielkie gabaryty tego smukłego komputera AIO sprawiają, że jest on wyjątkowo dobrze przemyślany jeśli chodzi o ilość zajmowanego miejsca, a jego konstrukcja nie wymaga ogromnej liczby kabli, dzięki czemu użytkownik zyskuje dużo przestrzeni roboczej. Nie można też przejść obojętnie obok kwestii wykończenia - czerń w połączeniu z platynowymi detalami sprawia, że komputery Aspire C27 i C24 prezentują się niezwykle atrakcyjnie.