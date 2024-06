Nowy Acer Aspire C AiO ze sztuczną inteligencją

Już w lipcu na rynek trafią dwa nowe modele komputerów All-in-One: Acer Aspire C24 i jego większy brat C27. Oba wyposażone zostaną w wiele rozwiązań wspomaganych sztuczną inteligencją. W pakiecie na start kupujący otrzymają również klawiaturę oraz myszkę Acer Elite 19.

Wyjątkowa wydajność dzięki sztucznej inteligencji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Aspire C AiO - tył Nowe modele Aspire C napędzane są przez procesory Intel Core Ultra 7 155U oraz Intel Core Ultra 5 125U Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Aspire C AiO - bok Seria Aspire C jest również wyposażona w szereg funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Cena i dostępność

Nowe modele Aspire C napędzane są przez procesory Intel Core Ultra 7 155U oraz Intel Core Ultra 5 125U, grafikę Intel Graphics ze wsparciem dla technologii Intel AI Boost. Ich użytkownicy mogą cieszyć się do 32 GB dwukanałowej pamięci DDR51 oraz do 2 TB dysku SSD M.2 PCIe, co zapewnia im imponującą wydajność i niezawodność. Seria Aspire C jest również wyposażona w szereg funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję , takich jak Copilot w systemie Windows, efekty Windows Studio oraz technologię redukcji szumów Acer PurifiedVoice.Dzięki oprogramowaniu Intel Unison2, użytkownicy mogą łączyć wiele urządzeń i systemów operacyjnych, tworząc zintegrowany system na jednym ekranie.Aspire C24 i C27 oferują odpowiednio 23,8- i 27-calowe wyświetlacze FHD IPS z wąskimi ramkami, zapewniającymi imponujące proporcje ekranu do obudowy. Wyposażone w technologie Acer Bluelight Shield, komputery te redukują emisję niebieskiego światła, co zapewnia bardziej komfortowe oglądanie.Eleganckie i minimalistyczne wzornictwo serii Aspire C sprawia, że są one idealne do każdej przestrzeni roboczej. Ergonomiczne podstawy pozwalają na regulację wysokości do 120 mm oraz nachylenie i obrót ekranu, zapewniając maksymalną elastyczność i komfort użytkowania.Oba modele Aspire C oferują szybkie połączenie Wi-Fi 7 oraz Bluetooth LE audio, umożliwiając wielostrumieniową transmisję dźwięku. Komputery wyposażone są również w liczne porty: cztery porty USB typu A, jeden port USB typu C oraz HDMI, co zapewnia łatwe podłączanie wielu urządzeń i szybkie przesyłanie danych. Warto dodać, że wraz z komputerem użytkownik dostaje na start zestaw klawiatury oraz myszki Acer Elite 19.Acer Aspire C27 (C27-195ES) oraz Acer Aspire C24 (C24-195ES) dostępne będą w lipcu w cenach od 999 EUR - za model 27-calowy, oraz 899 EUR - za model 23,8-calowy.Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność zależą od regionu.