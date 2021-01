Nowe notebooki Acer Nitro 5, Aspire 5 i Aspire 7

Acer zapowiedział wprowadzenie nowych notebooków gamingowych z serii Nitro 5 oraz nowych notebooków Aspire 5 i 7 z procesorami AMD Ryzen™ 5000 Mobile.

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5

Acer Aspire 7

Acer Aspire 5

Cena i dostępność

Acer Nitro 5 jest dostępny z ekranami 15,6 lub 17,3 cala, które wyświetlają obraz w jakości QHD z częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz, lub w jakości FHD z częstotliwością odświeżania na poziomie 360 Hz. Przy czasie reakcji na poziomie 3 ms, wyświetlany obraz jest krystalicznie czysty, a efekt ghostingu (kolory nie zmieniają się od razu, gdy wyświetlacz odświeża obraz) zostaje ograniczony do minimum. Acer zadbał również o odpowiednią jasność i żywość barw. Wyświetlacz charakteryzuje się jasnością na poziomie 300 nitów i wykorzystuje 100% gamy kolorów sRGB.Notebooki Acer Nitro 5 zostały wyposażone w nowoczesne procesory AMD Ryzen™ 9 5900 HX Mobile i w karty graficzne NVIDIA® GeForce RTX™ 3080, co stanowi idealne połączenie dla zapalonych graczy. Potężny procesor i świetna karta graficzna to jednak nie wszystko. Mamy tu także dwa gniazda na dysk SSD M.2 PCIe oraz/lubSSD SATA (obsługujące do 2TB NVMe SSD/2TB HDD), do 32 GB pamięci RAM1 DDR4 3200 oraz ultraszybką kartę sieciową Killer E2600 - kompatybilną ze standardem Wi-Fi 61.Dwa wentylatory, technologia Acer CoolBoost™ i cztery wyloty powietrza rozmieszczone w kluczowych miejscach sprawiają, że notebook Nitro 5 zachowuje zimną krew w każdych okolicznościach. Technologia CoolBoost™ monitoruje pracę wentylatorów i w razie potrzeby zwiększa ich obroty, by zoptymalizować wydajność komputera. Użytkownik ma możliwość zarządzać pracą systemu w czasie rzeczywistym z poziomu aplikacji NitroSense, która kontroluje m.in. temperaturę procesora czy prędkość obrotów wentylatorów.Acer Aspire 7 waży 2,15 kg i ma wyświetlacz FHD w rozmiarze 15,6 cala. Znajdziemy tu technologie Acer Color Intelligence™ i Acer ExaColor™, które dbają o to, by obraz był wyświetlany w jak najlepszej jakości. Acer Color Intelligence zapewnia większą głębię i jaskrawość kolorów przy niższym zapotrzebowaniu na moc obliczeniową. Technologia ta dynamicznie dostosowuje wartość współczynnika gamma i nasycenie barw w czasie rzeczywistym, optymalizując w ten sposób kolorystykę, jasność i nasycenie wyświetlanego obrazu bez jego przycinania i nadmiernego nasycenia.Aspire 7 jest wyposażony w procesor AMD Ryzen 5000 Mobile oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 16501. Użytkownik ma do dyspozycji do 32 GB pamięci DDR41, do 1 TB przestrzeni na dysku SSD PCIe1 i dwuzakresową kartę sieciową w standardzie Wi-Fi 6.Warto wspomnieć także o szeregu wejść i portów najnowszej generacji, w tym m.in. o złączu USB-C™, które zapewnia transfer danych na poziomie do 5 Gb/s. Dwuzakresowa karta Wi-Fi 6 (802.11ax) zapewnia wysokiej jakości połączenie z nternetem dzięki nawet 3 razy większej przepustowości i zmniejsza opóźnienie nawet o 75% w porównaniu do standardu Wi-Fi 5 (802.11ac).Wnętrze komputera pozostaje odpowiednio schłodzone dzięki zastosowaniu różnych trybów chłodzenia. Wystarczy skorzystać ze skrótu „Fn+F”, by zmienić tryb pracy układu chłodzenia. Do wyboru mamy tryb cichy, normalny i turbo (performance).Acer Aspire 5 ma smukłą obudowę i górny panel wykończony piaskowanym aluminium. Wąskie obramowanie podkreśla walory 15,6-calowego wyświetlacza FHD IPS, z którym zastosowano również technologię Acer BlueLightShield™, która ogranicza emisję szkodliwego światła niebieskiego.Jest wyposażony w procesor AMD 5000 Mobile, kartę graficzną AMD Radeon™ RX 6401, 24 GB pamięci, a także do 1 TB pamięci SSD M.2 PCIe NVMe1 oraz/lub do 2 2TB pamięci HDD1.Podobnie jak Aspire 7, notebook Aspire 5 został również wyposażony w złącze USB-C™ zapewniające błyskawiczny transfer danych, dwuzakresową kartę Wi-Fi 6 (802.11ax)3, a także układ chłodzenia z kilkoma trybami chłodzenia do wyboru.Notebook(AN515-45) dostępny będzie w Polsce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 roku. Cena komputera zostanie podana w późniejszym terminie.Notebook(AN517-41) dostępny będzie w Polsce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 roku. Cena komputera zostanie podana w późniejszym terminie.Notebook(A715-42G) dostępny będzie Polsce w drugim kwartale 2021 roku. Cena komputera zostanie podana w późniejszym terminie.Notebook(A515-45 [G]/[S]) dostępny będzie Polsce w drugim kwartale 2021 roku w cenie od 2299 zł.