Microsoft Surface Pro 7+ dla biznesu

Microsoft zaprezentował Surface Pro 7+ dla biznesu (również w wersji LTE Advanced). To urządzenie z rozbudowanymi opcjami łączności i funkcjami bezpieczeństwa, zaprojektowane z myślą o klientach komercyjnych i edukacyjnych.

Surface Pro 7+ w wersji LTE Advanced pomaga utrzymać łączność w domu lub zdalnej lokalizacji nawet wtedy, gdy przepustowość Wi-Fi jest ograniczona. Nowe urządzenia Surface zostały także wyposażone w najnowsze procesory Intel Core 11. generacji o 2,1-krotnie większej wydajności i dłuższej żywotności baterii (do 15 godzin). Dzięki portom USB-A i USB-C, Surface Pro 7+ oferuje możliwość dokowania urządzenia do zewnętrznych monitorów i wyświetlaczy oraz podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych do pełnej konfiguracji stacji roboczej. Dla usprawnienia jakości obrazu podczas wideokonferencji – zintegrowana została przednia i tylna kamera (Full HD 1080p) z głośnikami Dolby Atmos i dwoma dalekosiężnymi mikrofonami studyjnymi, dzięki czemu codzienne rozmowy będą mogły być jeszcze bardziej naturalne.Także w odpowiedzi na feedback klientów biznesowych odnośnie przyjaznego środowisku opakowania oraz ograniczeniu rozmiarów na potrzeby łatwiejszej wysyłki Surface Pro do pracowników na home-office, opakowanie jest o 23% lżejsze od poprzedniej generacji i jest wykonane w 99% z materiału na bazie włókien naturalnych, z czego 64% to materiał pochodzący z recyklingu.Cena nowego Surface Pro 7+ for Business Wi-Fi rozpoczyna się od 4 699 złotych, zaś w konfiguracji LTE Advance od 5 949 złotych.Surface Pro 7+ jest dostarczany z funkcjami Windows Enhanced Hardware Security, które działają od razu po wyjęciu z pudełka.Urządzenia Surface mogą być zarządzane i aktualizowane poprzez narzędzia chmurowe od pierwszego uruchomienia i przez cały cykl ich życia, bez konieczności fizycznej ingerencji działu IT. Pomaga to chronić użytkowników przed złośliwymi sterownikami i atakami, które mogą wpływać na cały łańcuch dostaw. Jest to możliwe dzięki integracji między UEFI (nowoczesny BIOS), oprogramowaniem układowym i systemem operacyjnym Windows. Microsoft UEFI został udostępniony także w modelu open source na platformie GitHub, jako Project Mu.Zdalne wdrażanie ma kluczowe znaczenie w hybrydowym środowisku pracy. Urządzenia Surface wykorzystują najnowsze możliwości zdalnego zarządzania firmy Microsoft, takie jak Windows Autopilot, aby umożliwić dostarczanie urządzeń Surface bezpośrednio z fabryki do domów pracowników w pełni skonfigurowane i gotowe do pracy z zachowaniem zasad i ustawień bezpieczeństwa. Rozwiązanie Windows Autopilot umożliwia jeszcze szybsze korzystanie z urządzeń do codziennej pracy – podłączonych do Internetu, o rozbudowanych funkcjach łączności i nastawionych na produktywność – eliminując czasochłonną, często ręczną konfigurację urządzeń przez działy IT.