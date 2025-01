Chromebook 511, Acer Spin 512, Spin 511 oraz Acer Chromebook Tab 311

Acer rozszerza swoją ofertę dla edukacji, wprowadzając trzy nowe modele Chromebooków: 511, Spin 512 i Spin 511 oraz tablet Acer Chromebook Tab 311.

Acer Chromebook 511: Kompaktowy laptop z Wi-Fi 7 i wytrzymałą konstrukcją

Acer Chromebook Tab 311: Wydajny i wytrzymały tablet dla uczniów

Cena i Dostępność

Chromebooki Acer zostały wyposażone w procesory Intel® N250, oferują do 10 godzin pracy na baterii, solidną konstrukcję i nowy przycisk Quick Insert dla łatwego dostępu do funkcji ChromeOS.Charakteryzują się wzmocnionymi uchwytami, modułowymi portami USB Type-C, klawiaturami odpornymi na zalanie oraz konstrukcją odporną na uderzenia, spełniającą normy MIL-STD 810H. Dodatkowo modele Spin 512 i 511 oferują zawiasy obracane o 360 stopni, antybakteryjne szkło dotykowe Corning® Gorilla® Glass oraz opcjonalne rysiki USI 2.0 do kreatywnych zadań.Acer Chromebook 511 ma kompaktową, składaną konstrukcję typu clamshell z 11,6-calowym ekranem o rozdzielczości HD lub Full HD. Modele Spin, z zawiasem obracającym się o 360 stopni, wyposażone są w wysokiej jakości panele IPS zapewniające szerokie kąty widzenia oraz certyfikat TÜV Rheinland Eyesafe®, który potwierdza redukcję emisji szkodliwego niebieskiego światła, chroniąc wzrok uczniów. Chromebook 511 oferuje błyskawiczny dostęp do sieci dzięki najnowszemu standardowi Wi-Fi 7 (802.11be) lub Wi-Fi 6E (802.11ax), a opcjonalny moduł 4G LTE zapewnia łączność nawet poza zasięgiem sieci Wi-Fi.Urządzenia te są przyjazne dla środowiska dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (PCR) w obudowie oraz touchpadowi OceanGlass™, wykonanemu z odpadów plastikowych wyłowionych z oceanów. Szybkie ładowanie baterii i kamery internetowe z rozdzielczością HD lub Full HD i technologią TNR (Temporal Noise Reduction) do redukcji szumów, znacząco ułatwiają naukę zdalną.Dla administratorów IT w szkołach kluczowe będą funkcje ułatwiające zarządzanie urządzeniami. Chrome Education Upgrade oferuje zaawansowane możliwości kontroli i konfiguracji, a automatyczna rejestracja urządzeń za pomocą zero-touch enrollment pozwala na błyskawiczne wdrożenie Chromebooków do szkolnej infrastruktury bez konieczności ręcznej konfiguracji każdego z nich.Acer Chromebook Tab 311 to tablet wyposażony w procesor MediaTek Kompanio 520, do 128 GB pamięci masowej, 8 GB RAM LPDDR4X i czytnik kart MicroSD obsługujący do 2 TB, Acer Chromebook Tab 311 radzi sobie z wymagającymi zadaniami z łatwością. Wyświetlacz IPS o przekątnej 10,95 cala i rozdzielczości WUXGA (1920x1200) z panelem dotykowym in-cell zapewnia żywe obrazy i płynność dzięki częstotliwości odświeżania 60 Hz, a podwójne głośniki poprawiają wrażenia multimedialne.Tablet ma smukłą i przenośną konstrukcję – zaledwie 9,05 mm grubości i 610 gramów wagi – oraz spełnia normy wytrzymałości wojskowej MIL-STD 810H, co gwarantuje trwałość podczas codziennego użytkowania. Wyposażony w wytrzymałą baterię o pojemności 8 000 mAh, Acer Chromebook Tab 311 oferuje ponad 10 godzin pracy, umożliwiając uczniom pełną produktywność przez cały dzień. Opcjonalny rysik USI 2.0, klawiatura z etui oraz etui z regulowanym stojakiem wielokątowym pozwalają łatwo przełączać się między pisaniem, rysowaniem i oglądaniem. Dodatkowo tablet posiada przednią kamerę 2 MP oraz tylną 5 MP z autofokusem, idealną do zajęć online. Obsługuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 oraz opcjonalną łączność 4G LTE, zapewniając stały dostęp do internetu w każdej sytuacji.Acer Chromebook Spin 512 (R857T) będzie dostępny w regionie EMEA w marcu, w cenie od 349 EUR.Acer Chromebook Spin 511 (R757T) będzie dostępny w regionie EMEA w marcu, w cenie od 329 EUR.Acer Chromebook 511 (C737) będzie dostępny w regionie EMEA w marcu, w cenie od 299 EUR.Acer Chromebook Tab 311 będzie dostępny w regionie EMEA w drugim kwartale, w cenie od 329 EUR.