Kompaktowe drukarki Sharp BP-C131WD i BP-C131PW

Sharp Europe wprowadza na rynek przyjazne dla środowiska i inteligentne urządzenia biurowe A4: urządzenie wielofunkcyjne BP-C131WD oraz drukarkę BP-C131PW.

Zaprojektowane z myślą o środowisku

Kompaktowa konstrukcja dla zoptymalizowanych biur

Niezawodne narzędzia bezpieczeństwa

Dostępność

Modele BP-C131WD i BP-C131PW wyposażone są w 4-calowy, kolorowy ekran dotykowy. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń marki Sharp, obsługa jest prosta, przyjazna dla użytkownika i spójna dla całej linii produktowej.Modele BP-C131WD i BP-C131PW składają się w 50 procentach z plastiku pochodzącego z recyklingu. Opakowania produktów są wykonane z nadającej się do recyklingu tektury falistej, którą zastąpiono polistyren.Oba modele charakteryzują się kompaktową konstrukcją z mniejszą liczbą części, co umożliwia zmniejszenie emisji CO2 podczas procesu produkcyjnego. Dzięki zaawansowanej technologii utrwalania, urządzenia wykazują najlepsze zużycie energii w swojej klasie, pomagając firmom zmniejszyć ich ślad środowiskowy.Dzięki kompaktowej konstrukcji i wymiarom 410 mm x 410 mm, BP-C131WD i BP-C131PW zmieszczą się w każdym biurze, również domowym, bezproblemowo dopasowując się do najmniejszych przestrzeni, a zarazem zapewniając wysoką wydajność pracy.Nowe urządzenia drukujące firmy Sharp są wyposażone w zestaw zabezpieczeń, zapewniających stałą ochronę dokumentów i danych o krytycznym znaczeniu dla firmy. Kompleksowy zakres funkcji bezpieczeństwa obejmuje szyfrowanie i usuwanie danych, obsługę protokołu TLS 1.3, uwierzytelnianie użytkowników i zdalne aktualizacje oprogramowania sprzętowego, co jest szczególnie istotne dla firm przetwarzających poufne informacje.BP-C131WD i BP-C131PW będą wkrótce dostępne do nabycia od firmy Sharp i jej partnerów.