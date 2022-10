Już niebawem będziemy mogli korzystać z jednej ładowarki do wszystkich urządzeń mobilnych. Parlament Europejski zdecydował, że do końca 2024 roku wszystkie telefony komórkowe, tablety i aparaty fotograficzne sprzedawane w Unii Europejskiej będą musiały być wyposażone w port USB typu C. Laptopy zostaną objęte tym wymogiem w 2026 roku.

Przeczytaj także: BYOD a wyciek danych firmowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jedna ładowarka do wszystkich urządzeń mobilnych już od 2024 roku Do końca 2024 roku wszystkie telefony komórkowe, tablety i aparaty fotograficzne sprzedawane w Unii Europejskiej będą musiały być wyposażone w port USB typu C.

Zachęta do innowacji technologicznych

Lepsze informowanie klientów i większy wybór

Kontekst

Parlament przyjął nowe przepisy na wtorkowym posiedzeniu plenarnym. 602 posłów głosowało za, 13– przeciw, zaś 8 posłów wstrzymało się od głosu.Zgodnie z nowymi przepisami konsumenci będą mogli używać uniwersalnej ładowarki do różnego rodzaju elektronicznych urządzeń mobilnych. Decyzja PE ma na celu ograniczenie ilości odpadów elektronicznych.Wszystkie nowe telefony komórkowe, tablety, cyfrowe aparaty fotograficzne, słuchawki nagłowne i douszne, przenośne konsole do gry i głośniki, czytniki elektroniczne, klawiatury, myszki, przenośne systemy nawigacji i laptopy, które ładuje się przewodowo i które działają przy zasilaniu do 100 W, będą musiały posiadać port USB typu C. I to niezależnie od marki.Wszystkie urządzenia, które obsługują szybkie ładowanie, będą teraz miały tę samą prędkość ładowania. W ten sposób użytkownicy będą mogli ładować je tak samo szybko za pomocą kompatybilnej ładowarki.Coraz popularniejsze jest też ładowanie bezprzewodowe. Dlatego do 2024 roku Komisja Europejska będzie musiała ujednolicić wymogi interoperacyjności urządzeń i ładowarek bezprzewodowych. W ten sposób konsumenci nie będą narażeni na dodatkowe wydatki, skorzysta też środowisko. Będzie też można uniknąć tzw. efektu lock-in, czyli uzależnienia konsumenta od jednego dostawcy.Ze specjalnych etykiet konsumenci będą mogli dowiedzieć się o właściwościach ładowania nowych urządzeń. Dzięki temu łatwiej będzie im stwierdzić, czy ładowarka, którą już posiadają, jest kompatybilna z nowym urządzeniem. W ten sposób kupujący będą mogli świadomie podjąć decyzję o tym, czy do nowego produktu potrzebna im będzie nowa ładowarka.Nowe przepisy sprawią, że konsumenci będą mogli korzystać z ładowarek, które już posiadają. Pozwoli to zaoszczędzić do 250 milionów euro rocznie na zakupach niepotrzebnych ładowarek. Wyrzucane i niewykorzystywane ładowarki stanowią bowiem w Unii 11 tysięcy ton odpadów elektronicznych rocznie.Nowa dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, po tym jak zatwierdzi ją Rada. Akt wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Państwa członkowskie będą miały następnie 12 miesięcy, by przenieść przepisy dyrektywy do prawa krajowego, oraz kolejnych 12 miesięcy na wprowadzenie ich w życie. Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do produktów, które weszły na rynek zanim rozpoczęto stosowanie przepisów dyrektywy.W ciągu ostatnich dziesięciu lat Parlament wielokrotnie wzywał do wprowadzenia uniwersalnych ładowarek. Współpraca z sektorem elektroniki nad dobrowolnymi rozwiązaniami, by zmniejszyć liczbę ładowarek do urządzeń mobilnych, nie przyniosła jednak unijnym konsumentom wymiernych korzyści. Ostatecznie 23 września 2021 roku Komisja przedstawiła wniosek prawodawczy.