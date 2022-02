Nowe laptopy Hyperbook z serii NV5/NV7

Hyperbook wprowadza do swojej oferty nową serię modeli NV5/NV7 wyposażonych w najnowsze procesory firmy Intel – i5-12500H, oraz i7012700H. Początkowo będzie sześć modeli: trzy NV5 i trzy NV7, różniących się miedzy sobą rozmiarem matrycy. Seria NV5 to 15,6 cala, a NV7 – 17,3 cala. Pokrywa matrycy Full HD jest wykonana z aluminium.

i5-12500H – 4 wydajne rdzenie (turbo 4,5 GHz) + 8 energooszczędnych (turbo 3,3 GHz), 16 wątków, 18 MB cache, typowy pobór mocy 45 W wbudowana grafika Intel Iris Xe

i7-12700H– 6 wydajnych rdzeni (turbo 4,7 GHz) + 8 energooszczędnych (turbo 3,5 GHz), 20 wątków, 24 MB cache, typowy pobór mocy 45 W wbudowana grafika Intel Iris Xe

Laptopy z serii Hyperbook NV wyposażono w procesory najnowszej generacji, zaawansowane karty graficzne NVIDIA GeForce oraz maksymalnie 64GB pamięci RAM DDR4.

Hyperbook NV5 i5-12500H RTX 3050 – 4799 zł

Hyperbook NV5 i7-12700H RTX 3050 Ti – 5499 zł

Hyperbook NV5 i7-12700H RTX 3060 – 6299 zł

Hyperbook NV7 i5-12500H RTX 3050 – 4999 zł

Hyperbook NV7 i7-12700H RTX 3050 Ti – 5599 zł

Hyperbook NV7 i7-12700H RTX 3060 – 6399 zł

max 64 GB RAM (DDR 4 3200 MHz CL20)

max 2 TB SSD M.2

max 2TB HDD lub 8 TB SSD 2,5’’

wydajniejszą kartę Wi-Fi

lepszą pastę termoprzewodzącą

zaawansowany układ chłodzenia

spersonalizowane logo w BIOS-ie

Nowe laptopy z serii NV wykorzystują nowe procesory z serii Alder Lake.Na początek w nowych modelach dostępne będą dwa procesory Alder Lake H:Laptopy z serii Hyperbook NV wyposażono w procesory najnowszej generacji, zaawansowane karty graficzne NVIDIA GeForce oraz maksymalnie 64GB pamięci RAM DDR4.W skład serii NV na początek wchodzi sześć modeli: trzy NV5 i trzy NV7. Różnicą pomiędzy tymi modelami jest rozmiar matrycy - NV5 to 15,6 cala, a NV7 – 17,3 cala. Rozdzielczość matrycy w obu modelach to Full HD, matryca to matowy IPS o 90% pokryciu palety sRGB. Pokrywa matrycy została wykonana z aluminium. Modele NV5 ważą zaledwie 2,2 kg, a NV7 – 2,5 kg. Akumulator to konstrukcja litowo–polimerowa.Hyperbook NV5 to świetny kompromis między wydajnością a mobilnością. Najnowszej generacji procesory Intel Core i5 oraz i7, max 64GB RAM DDR4 oraz najnowocześniejsze, wydajne karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3050, RTX 3050 Ti oraz RTX 3060 zapewnią moc niezbędną do pracy i zabawy z najbardziej wymagającymi aplikacjami oraz grami.Pierwsze modele NV5 dostępne są z kartami NVIDIA RTX 3050 (4 GB RAM, TGP max 75W), oraz 3050 Ti (4 GB RAM, TGP max 75 W) i matrycą o odświeżaniu 144 Hz, a model z RTX 3060 (6 GB RAM, TGP max 105 W) – z matrycą 240 Hz.Ceny poszczególnych modeli w wersjach podstawowych z 8 GB RAM i dyskiem 500 GB M.2 wynoszą:Modele Hyperbook NV7 odróżnia od serii NH5 większa - 17,3‘’ matryca. Częstotliwość odświeżania wynosi zawsze 144 Hz. Pierwsze modele dostępne są z takimi samymi kartami graficznymi jak w wypadku NV5.Ceny poszczególnych modeli w wersjach podstawowych z 8 GB RAM i dyskiem 500 GB M.2 wynoszą:Realizacja zamówień na wszystkie modele rozpocznie się 1 marca. Do tego czasu (w przedsprzedaży) obowiązują podane wyżej ceny promocyjne, niższe od cen regularnych o 200 zł.W późniejszym terminie zarówno modele NV5 jak i NV7 będą dostępne z kartami NVIDIA RTX 3070 Ti i 3080 Ti.Wszystkie konfiguracje mogą być rozbudowane w zależności od potrzeb nabywcy do: