Urządzenia wielofunkcyjne Brother MFC-J6957DW, MFC-J6955DW oraz MFC-J5955DW

Brother wprowadził do swojej oferty trzy nowe atramentowe urządzenia wielofunkcyjne A3 - MFC-J6957DW, MFC-J6955DW oraz MFC-J5955DW, które obsługują sieć bezprzewodową i układ drukujący MAXIDRIVE.

Bardziej ekologiczne drukowanie

Oszczędność kosztów druku

Urządzenia Brother MFC-J6957DW, MFC-J6955DW oraz MFC-J5955DW umożliwiają druk w formacie A3. Wykorzystują wkłady atramentowe o wysokiej wydajności, wynoszącej nawet do 6000 stron. Nowe modele z serii pozwalają na druk nawet do 30 obrazów na minutę.MFC-J6955DW i MFC-J5955DW są wyposażone w dwa podajniki papieru o pojemności do 250 arkuszy każdy, natomiast MFC-J6957DW ma trzy kasety na papier po 250 arkuszy. Dzięki nim użytkownicy mogą skoncentrować się wyłącznie na bieżącej pracy, poświęcając mniej czasu na uzupełnianie papieru. Każdy z modeli wyposażony jest również w uniwersalny podajnik o pojemności 100 stron, umożliwiający szybkie i oszczędne drukowanie w kolorze na nośnikach formatu A3. Dodatkowo wszystkie trzy urządzenia korzystają z automatycznych dwustronnych podajników dokumentów (ADF) o pojemności 50 arkuszy. Nowe urządzenia obsługuje się za pomocą intuicyjnego, kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 8,8 cm.Urządzenia MFC-J6957DW i MFC-J6955DW są energooszczędne przy jednoczesnym zachowaniu jakości druku. Modele nie wymagają wstępnego nagrzewania komponentów wewnętrznych, w związku z tym nie tylko zużywają mniej energii, ale także zapewniają wyjątkowo krótki czas wydruku pierwszej strony wynoszący poniżej 5 sekund oraz prędkość druku do 30 ipm.Urządzenia Brother MFC-J6957DW, MFC-J6955DW oraz MFC-J5955DW wyróżniają się niskim całkowitym kosztem posiadania (TCO) i konkurencyjnym kosztem wydruku pojedynczej strony (CPP). Ograniczenie czasu przestojów i zwiększenie produktywności jest możliwe za sprawą Usługi Zarządzania Drukiem (MPS), która obejmuje zautomatyzowane uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych i usuwanie awarii.Nowe urządzenia atramentowe oferują szereg funkcji i rozwiązań biznesowych, między innymi, szybkie i bezpieczne drukowanie bezpośrednio z telefonu przy wykorzystaniu funkcji NFC – czyli komunikacji zbliżeniowej. Dodatkowo modele oferują łatwy interfejs szybkiego, bezpośredniego skanowania do aplikacji biurowych i pracują w sieciach przewodowych i bezprzewodowych.Brother MFC-J6957DW, MFC-J6955DW oraz MFC-J5955DW są objęte 3-letnią gwarancją (po rejestracji na stronie www.brother.pl).