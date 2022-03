Marka AGON by AOC we współpracy z Riot Games opracowała monitor inspirowany League of Legends i motywem Hextech. AGON PRO AG275QXL to wyświetlacz dla fanów gier typu MOBA, a w szczególności tych, którzy lubią rywalizację na Summoner’s Rift.

AG275QXL wyświetla obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 px na płaskim panelu typu IPS o przekątnej 27 cali.

Cena i dostępność

Monitor AGON PRO AG275QXL został ozdobiony złotymi motywami Hextech na obudowie, podstawie oraz pilocie Quick Switch, który służy do wygodnego zmieniania ustawień monitora. Wysuwany uchwyt na słuchawki również jest złotego koloru. Nie są to jedyne akcenty związane z League of Legends. Menu OSD jest stylizowane na menu gry, a włączenie i wyłączenie sprzętu jest sygnalizowane specjalnym dźwiękiem. Ponadto istnieje możliwość synchronizacji podświetlenia stopy monitora z akcjami w League of Legends. Takie zdarzenia jak Pentakill czy As będą sygnalizowane odpowiednią zmianą koloru iluminacji.AG275QXL wyświetla obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 px na płaskim panelu typu IPS o przekątnej 27 cali. Odświeżanie wynosi 170 Hz, czas reakcji matrycy to 1 ms GtG, a za minimalizację efektu rozrywania obrazu odpowiada technologia FreeSync Premium. Monitor jest w stanie odwzorować 1,07 mld kolorów oraz jest zgodny z VESA DisplayHDR 400.Sugerowana cena detaliczna AGON PRO AG275QXL wynosi 2 419 PLN. Będzie on dostępny w sprzedaży od marca.Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.