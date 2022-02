Monitory gamingowe Philips 27M1N3200VA, 27M1N3200VS i 27M1N3200ZA

Firma MMD prezentuje trzy nowe modele monitorów gamingowych Philips: 27M1N3200VA, 27M1N3200VS i 27M1N3200ZA. Urządzenia wyposażono w 27-calowe panele IPS lub VA, z odświeżaniem na poziomie 165 Hz.

Przeczytaj także: Monitory gamingowe Philips z serii Momentum M3000 i M5000

Dostępność i cena

Przeczytaj także: Nowe monitory gamingowe Philips z linii E

W monitorach 27M1N3200VS oraz 27M1N3200VA zamontowano panel VA, natomiast w przypadku 27M1N3200ZA zastosowano matrycę IPS. Monitory wyświetlają obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 px i odświeżaniu 165 Hz, z niskim input lagiem oraz czasem reakcji na poziomie 4 ms (GtG). Obsługują one również technologię Adaptive-Sync, która minimalizuje efekt rozrywania obrazu. Dodatkowo, w menu urządzeń znajdziemy specjalne tryby przeznaczone do gier.Matryce zastosowane w omawianych monitorach cechują się szerokimi kątami widzenia (178/178 stopni) oraz dobrym odwzorowaniem kolorów. Pokrycie palety sRGB jest w nich na poziomie 122%. Technologia SmartContrast dopasowuje poziom kontrastu i jasność podświetlenia w zależności od typu wyświetlanych treści.Do monitorów dołączona jest podstawa o nowej, uniwersalnej stylistyce. Dzięki temu wyświetlacze będą pasować do większości wnętrz. Sprawdzą się zarówno w warunkach domowych jak i biurowych, wymagających bardziej profesjonalnego wyglądu. Stopa w 27M1N3200VS pozwoli na pochylenie ekranu do przodu i do tyłu. Dodatkowo, w modelach 27M1N3200VA i 27M1N3200ZA zaimplementowano funkcje regulacji wysokości do 130 mm, obrotu w poziomie oraz pivot.Philips 27M1N3200VA, 27M1N3200VS i 27M1N3200ZA zostały wyposażone w rozwiązania mające na uwadze ochronę oczu użytkowników. Rozwiązanie LowBlue Mode ogranicza ilość emitowanego niebieskiego światła. Z kolei technologia Flicker Free ogranicza efekt migotania obrazu, zwiększając tym samym komfort użytkowania.Monitory Philips 27M1N3200VS i 27M1N3200VA pojawią się w sklepach w lutym w sugerowanych cenach 1221 zł oraz 1267 zł. Natomiast Philips 27M1N3200ZA będzie dostępny w marcu w sugerowanej cenie 1357 zł.