Kamera internetowa Alio FHD60

Alio FDH60 to kamera do wideokonferencji oferująca nagrywanie materiałów wideo w rozdzielczości Full HD. Jest dedykowana do pracy i nauki zdalnej.

Przeczytaj także: Monitory Philips z wysuwaną kamerą internetową

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Alio FHD60 Kamera zapewnia streaming wideo w rozdzielczości Full HD oraz wysoką jakość audio dzięki wbudowanemu mikrofonowi o zasięgu do trzech metrów. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Kamera zapewnia streaming wideo w rozdzielczości Full HD oraz wysoką jakość audio dzięki wbudowanemu mikrofonowi o zasięgu do trzech metrów. Kąt widzenia wynoszący 90 stopni pozwala na nagrywanie osoby, która zajmuje pozycję przed komputerem. Dzięki temu nasz rozmówca skupi się tylko na nas, a nie na otoczeniu, w którym się znajdujemy. Sprzęt dba również o naszą prywatność. W tym celu na froncie umieszczono specjalną – fizyczną zaślepkę, która zasłania obiektyw. Wystarczy po konferencji lub lekcji on-line umieścić ją na obiektywie, aby zyskać pełną anonimowość.Alio FHD60 wyposażona jest w obiektyw o ustalonej na stałe ogniskowej (tak zwany fixed focus). To oznacza, że obejmuje perspektywy od stosunkowo bliskich do dalszych. Oczywiście, w najlepszej ostrości.Kolejnym atutem kamery jest bardzo łatwa instalacja. Zaczynając od montażu – gdzie uniwersalny uchwyt pozwala zamontować FHD60 na monitorze lub telewizorze. Jeśli mamy takie życzenie, możemy ustawić Alio FHD60 na biurku. Pomoże nam w tym statyw, który znajduje się w zestawie. Kamera w dolnej części obudowy wyposażona jest w specjalny gwint ¼ cala, który umożliwia podłączenie wspomnianego statywu.Z instalacją – zarówno na komputerach z systemem Windows jak i macOS poradzi sobie każdy użytkownik komputera. Wystarczy podłączyć ją za pomocą portu USB 2.0, który odpowiada za zasilanie i strumieniowanie audio oraz wideo. To wszystko – sprzęt działa bez konieczności instalacji dodatkowych sterników.Każdego dnia korzystamy z oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji oraz do e-learningu. W zależności od preferencji może to być na przykład Microsoft Teams, Skype, TrueConf, Meet, Zoom, Discord, Webex, Cisco i wiele innych. Kamera Alio FHD60 jest w pełni kompatybilna z najpopularniejszymi aplikacjami dostępnymi na rynku.Kamera Alio FHD60 jest już dostępna w sprzedaży w cenie sugerowanej, wynoszącej około 220 zł. Można ją zakupić u autoryzowanych sprzedawców za pośrednictwem sklepów on-line.