Polacy podzieleni co do systemu, w jakim powinny pracować szkoły

Zaledwie co dziesiąty Polak uważa, że w nowym roku szkolnym nauka powinna odbywać się wyłącznie w trybie zdalnym. Powody? Przede wszystkim fakt, że zdalne nauczanie uznawane jest za niepełnowartościowe względem tego, co szkoły oferują stacjonarnie - wynika z badania zrealizowanego przez Santander Consumer Bank. Największym minusem edukacji, bez względu na to, w jaki sposób jest realizowana, jest natłok informacji, nadmiar teorii oraz zbyt obszerny program nauczania.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polacy oceniają naukę zdalną?

Co sadzą o powrocie dzieci do szkoły?

Jakie są największe wyzwania związane z edukacją?



Polacy chcą powrotu zmian w szkołach

Kliknij, aby powiekszyć fot. jovannig - Fotolia.com Szkoła Polacy chcą powrotu dzieci do szkoły.

Zdalna nauka – niepełnowartościowa

Nowa rzeczywistość, stare problemy

– Kilka miesięcy temu, praktycznie z dnia na dzień, system edukacji przeszedł w tryb online. Dziś tuż przed powrotem do szkolnych ławek widać, że zaistniała zmiana, przez wielu uznana za rewolucyjną, ostatecznie nie okazała się bardzo dużym problemem. Jednak bez względu na to nauka stacjonarna jest oceniana jako zdecydowanie lepsza na wielu płaszczyznach – mówi Magdalena Grzelak, rzeczniczka prasowa Santander Consumer Banku. – Warto też zwrócić uwagę, że brak odpowiedniego sprzętu do nauki zdalnej jest wskazywany jako problem dwukrotnie częściej wśród mieszkańców wsi, niż tych z największych miast. Może to wynikać z wielu kwestii, jak brak dostępu do sprzętu komputerowego czy problemy z wysokiej jakości łączami internetowymi – dodaje.

1 września w polskich szkołach rozbrzmi pierwszy dzwonek. Rządzący zadecydowali, że w nowym roku szkolnym nauka, pomimo ciągle istniejącego zagrożenia epidemicznego, ma odbywać się w trybie stacjonarnym, choć nie wykluczyli również modelu hybrydowego, a nawet powrotu do zdalnego nauczania. Decyzją w tych kwestiach obarczono dyrektorów szkół, którzy mają podejmować stosowne kroki w porozumieniu z lokalnymi inspektorami sanitarnymi. Niewiadomych jest wiele, a rodzice nie kryją zdenerwowania i obaw.Co trzeci respondent badania Santander Consumer Banku (33,5 proc.) wskazuje, że od 1 września szkoły powinny pracować zmianowo tak, aby ograniczyć liczbę dzieci przebywających w jednym czasie w gmachu szkolnym. Nieco mniej, bo 31,8 proc. uważa, że dzieci powinny wrócić do szkoły na takich samych zasadach jak przed pandemią. 17 proc. uznało, że należy wprowadzić system mieszany, w którym część dzieci z tej samej szkoły będzie uczyła się stacjonarnie, a część zdalnie. Zaledwie 11,6 proc. badanych wskazało, że nauka powinna odbywać się wyłącznie zdalnie – do czasu ustania pandemii.Prawie jedna trzecia Polaków uważa, że największym problemem obostrzeń wynikających z pandemii jest opinia, że nauka zdalna jest postrzegana jako mniej wartościowa od tej prowadzonej w klasie w budynku szkoły. Na drugim miejscu wskazywano pokrewną konsekwencję zdalnego nauczania, czyli brak fizycznego kontaktu dziecka z rówieśnikami w szkole (15,4 proc. wskazań). Ważnym problemem, który dostrzega 12,5 proc. badanych, jest kwestia obłożenia rodziców dodatkowymi obowiązkami, które mogą na przykład utrudniać im pracę zawodową.Inne kwestie (po 10 proc. wskazań) to brak odpowiedniego sprzętu, problem z zapewnieniem dziecku opieki oraz brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli do zdalnego prowadzenia lekcji.Santander Consumer Bank zapytał Polaków o to, co według nich stanowi dla dzieci największe wyzwanie związane z nauką w szkole – biorąc po uwagę wszystkie okoliczności w jakich obecnie funkcjonuje system oświaty.Najczęściej wskazywanym zagadnieniem jest nadmiar informacji i zbyt obszerny program nauczania w szkole. To wyzwanie otrzymało blisko 35 proc. wskazań. Na drugim miejscu znalazła się kwestia zbyt dużego nacisku na wiedzę teoretyczną oraz konieczność przyswajania informacji na pamięć (30,2 proc. wskazań). Kolejne miejsca w tym rankingu to powracający problem zbyt ciężkich tornistrów oraz dużej ilość zadań domowych do wykonania poza lekcjami (odpowiednio 27,7 oraz 26,4 proc. wskazań). Co dziesiąty badany uważa, że problemem jest także zbyt duża presja rodziców wywierana na dzieci w związku z nauką.