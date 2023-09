Polska szkoła w oczach Polaków. Co do poprawy?

Co jest do poprawy w polskiej szkole? © Kzenon - Fotolia.com

Za nami pierwszy tydzień nowego roku szkolnego. Serwis kariery LiveCareer Polska zapytał Polaków o ich opinie na temat polskiej szkoły. Co badani myślą o szkołach i nauczycielach?

Nastawienie większości badanych Polaków do kadry pedagogicznej jest raczej pozytywne - komentuje autorka badania i ekspertka kariery LiveCareer Żaneta Spadło. - Prawie 60% ankietowanych dobrze ocenia przygotowanie zawodowe nauczycieli, a częściej niż co trzeci uważa, że nauczyciele zarabiają za mało. To, co według naszych ankietowanych wymaga poprawy, można zmienić już na etapie kształcenia nauczycieli. W końcu oni mają zwykle dobre intencje i po prostu robią to, czego ich nauczono oraz czego wymagają od nich przepisy i statut szkoły.

Co jakiś czas rządzący wprowadzają kolejne tzw. reformy systemu edukacji. Niestety, takie zmiany jak likwidacja gimnazjów, dodanie kolejnego przedmiotu, modyfikacja listy lektur czy większa kontrola działających w szkołach organizacji pozarządowych, jak to miało miejsce w przypadku Lex Czarnek 3.0, są powierzchowne i nie dotykają sedna problemu. Jeśli ze szkół chcemy wypuszczać świadomych, przygotowanych do pracy obywateli, należy podejść do tego kompleksowo. Z naszego badania wynika, że wielu Polaków dostrzega liczne niedociągnięcia m.in. w zakresie autonomii uczniów, systemu oceniania, dostępu szkół do technologii oraz samego programu nauczania.

według 68% ankietowanych system oceniania w polskiej szkole nie przygotowuje uczniów do późniejszego oceniania ich pracy przez klientów i/lub przełożonych

65% uczestników badania twierdzi, że wysokość zarobków nauczycieli ma wpływ na jakość nauczania w polskich szkołach

około 25% respondentów przyznaje, że oceny negatywnie wpłynęły na ich samoocenę

tylko 27% ankietowanych w trakcie nauki poznało najważniejsze informacje z zakresu prawa pracy

Serwis kariery LiveCareer Polska przeprowadził badanie „Szkoła przyszłości”, w którym zapytano 971 respondentów o ich ocenę polskiego systemu edukacji.Aż 79% badanych jest zdania, że polska szkoła nie przygotowuje uczniów do realiów rynku pracy.71% badanym nie podoba się obecny sposób oceniania uczniów. Mimo to część respondentów nie widzi alternatywy wobec takiego monitorowania postępów uczniów - 64% pytanych twierdzi, że na etapie klas IV–VIII oraz szkół średnich najlepiej sprawdza się skala ocen od 1 do 6. Z kolei w pytaniu o klasy I–III szkół podstawowych 44% badanych poparło tradycyjny sposób oceniania, a kolejne 44% - indywidualne oceny opisowe dla każdego ucznia. Jednocześnie aż 91% respondentów uważa, że uczeń powinien mieć możliwość przedyskutowania swojej oceny z nauczycielem. Poza tym aż 87% badanych twierdzi, że nauczyciel w jakimś stopniu powinien móc samodzielnie decydować o programie nauczania.Około 52% Polaków uważa, że obecne zarobki nauczycieli są adekwatne do ich roli, a 35% - że są one za niskie lub zdecydowanie za niskie. Z kolei największymi brakami u nauczycieli są według respondentów znajomość skutecznych metod nauczania (51% odpowiedzi) oraz wymagań współczesnego rynku pracy (47%).Spora część ankietowanych popiera też uskutecznianie w szkołach dyskusji grupowych na zadany temat (55% odpowiedzi) i korzystanie z nowoczesnych technologii (46%). Ponadto 58% badanych Polaków chciałoby, aby nauka zdalna w szkole stała się powszechna, gdyby szkoła miała odpowiednie narzędzia, a nauczyciele i uczniowie byli do tego dobrze przygotowani (przy czym 39% pytanych zaznacza, że tylko w ograniczonym zakresie).Ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl Małgorzata Sury komentuje:Badanie wykazało również, że