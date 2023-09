Sprzedaż internetowa w branży beauty: Polska na czele

Branża beauty to jeden z sektorów, który wykazuje się sporą odpornością na gospodarcze zawirowania. Dobitnym tego potwierdzeniem są dane zaprezentowane przez Admitad, z których wynika m.in., że w Polsce sprzedaż rośnie w dwucyfrowym tempie, przewyższając tym samym średnią światową.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które kraje charakteryzują się najwyższą wartością koszyka w branży beauty?

Jakie źródła pozyskiwania klientów przez firmy kosmetyczne są najbardziej skuteczne?

Które kanały sprzedaży w Polsce są najpopularniejsze?

Polska w globalnej czołówce branży beauty

Najpopularniejsze kanały sprzedażowe w branży beauty

Zakupy kuponowe i cashback cieszą się niesłabnącą popularnością na całym świecie

Najskuteczniejsze kanały sprzedaży w Polsce

Przyszłość branży beauty – prognozowane dalsze wzrosty

Wzrost sprzedaży internetowej produktów kosmetycznych na świecie jest stały, chociaż umiarkowany. Admitad szacuje, że globalna sprzedaż online w tym segmencie wzrosła o 11% w 2022 r., natomiast w pierwszej połowie 2023 r. wzrost wyniósł już 15%. Wartość sprzedanych towarów brutto była większa odpowiednio o 8% i 12%.W Polsce pozytywny trend sprzedażowy jest jeszcze silniejszy. W 2022 r. liczba zamówień wzrosła o 15%, a w pierwszej połowie 2023 r. wzrost wyniósł aż 20%. Wartość brutto polskiej sprzedaży wzrosła odpowiednio o 13% i 15%.O kilka procent spadła natomiast średnia wartość pojedynczego zamówienia. Wynosi ona obecnie około 175−180 zł (43−44 dolarów). Polacy zamawiają online kilka produktów jednocześnie i chętnie korzystają przy tym z okresów rabatowych oraz pakietów.Najważniejszymi słowami kluczowymi w 2023 r., w oparciu o które internauci wyszukiwali interesujące ich produkty, były „korzyści” i „inteligentne zakupy”. Jak wynika z danych Admitad, zakupy kuponowe i cashback cieszą się niesłabnącą popularnością na całym świecie. Duży udział w całkowitej liczbie zamówień mają również rekomendacje influencerów oraz twórców treści internetowych.Co ciekawe, średnie globalne zamówienia na produkty kosmetyczne z reklam kontekstowych Google w 2023 roku były większe o ponad 30%. Komunikatory, a w szczególności Telegram, również zaliczyły rekord pod względem wzrostu sprzedaży w tym segmencie – liczba zamówień za ich pośrednictwem zwiększyła się ponad dwukrotnie. Sprzedaż ze sklepów afiliacyjnych była z kolei większa o 45%.Polscy użytkownicy w jeszcze większym stopniu zwracają uwagę na recenzje i rekomendacje platform contentowych. Ich udział w ogólnej liczbie zamówień w Polsce przekroczył 30% w 2023 roku, w czym pomógł 15-proc. wzrost zakupów dokonanych za ich pośrednictwem.Również wpływ serwisów kuponowych w kraju jest średnio wyższy niż na świecie i kształtuje się na poziomie 28%. Wynika to z nasilającej się recesji, która skłania Polaków do poszukiwania maksymalnie korzystnych ofert. Rola serwisów kuponowych stała się jeszcze silniejsza w 2023 r., ponieważ sprzedaż za ich pośrednictwem wzrosła o ponad 30%. Jednymi z rekordzistów pod względem wzrostu sprzedaży w Polsce były również serwisy cashback. Zamówienia realizowane za ich pośrednictwem wzrosły o ponad 20% w 2023 roku. W konsekwencji inne źródła zamówień stanowią podobny lub nieco mniejszy udział w sprzedaży. Ta sytuacja jest zbieżna z globalnymi trendami.Regularne wzrosty w globalnej branży beauty zalicza również sprzedaż mobilna. W 2022 roku wynosiła ona 44%, natomiast w 2023 roku wynosi już 46% i stale rośnie. Pod tym względem Polska dopiero dogania światowe trendy. W 2023 r. udział sprzedaży mobilnej wzrósł z 25% do 36% i w ocenie ekspertów ma dużą szansę zrównać się z globalnymi wskaźnikami.Zarówno globalne jak i polskie dane wyraźnie wskazują ponadto, że wzrost sprzedaży online w branży beauty zostanie utrzymany. Według ekspertów Admitad rok 2023 może się okazać dla polskich marek kosmetycznych jeszcze korzystniejszy niż 2022. Jest wysoce prawdopodobne, że wzrost sprzedaży sięgnie nawet 20−25%.Firmy powinny jednocześnie zwrócić uwagę na najbardziej efektywne źródła ruchu i te kanały pozyskiwania klientów, które wykazują wzrost lub mają najwyższą średnią wartość zamówienia. Takie podejście pomoże im nie tylko zwiększyć liczbę zamówień, ale również poprawić inne kluczowe wskaźniki biznesowe.